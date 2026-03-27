배우 이혜영이 반려견 얼굴에 낙서를 했다가 동물학대 논란에 휩싸였다. /사진=이혜영 SNS 캡처

배우 이혜영이 반려견의 얼굴을 낙서와 화장으로 뒤덮은 영상을 공개했다가 거센 비난을 사고 있다.이혜영은 지난 25일 자신의 SNS에 "네 덕에 즐거웠어"라는 문구와 함께 반려견과 보낸 일상을 담은 짧은 영상을 게재했다. 해당 영상 속 반려견의 상태는 예사롭지 않았다. 눈가에는 진한 아이라인을 그린 듯한 낙서가 선명했고, 얼굴 곳곳에는 분홍색 화장품이 묻어 있었다.이혜영은 반려견과 장난을 치며 즐거운 시간을 보냈음을 시사했으나, 대중의 반응은 냉담했다. 누리꾼들은 "동물을 생명체가 아닌 인형으로 취급한다", "피부와 눈에 해로운 화학 성분을 바르는 것은 명백한 학대"라며 강하게 질타했다.반려동물을 개인의 유희를 위한 도구로 이용했다는 비판이 확산되면서 논란은 수그러들지 않고 있다.이번 논란은 단순히 '보기 불편하다'는 감정을 넘어, 동물의 생리학적 특성과 복지 윤리에 반한다는 지적을 받는다.개의 피부는 사람보다 얇고 pH 농도가 다르다. 사람용 색조 화장품에 포함된 화학 성분과 인공 향료는 접촉성 피부염을 유발하기 쉽다. 특히 개는 얼굴에 이물감이 느껴지면 발로 비비거나 핥는 본능이 있다. 이 과정에서 화장품 성분을 경구 섭취할 수 있다.개는 사람보다 수만 배 예민한 후각을 지녔다. 화장품 특유의 강한 향은 개에게 스트레스를 줄 수 있다. 또한 눈 점막 주위에 가해진 낙서는 안구 질환을 초래할 가능성도 있다.파장이 일자 이혜영은 문제의 게시물을 삭제했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com