홈 한경BUSINESS 은행 주담대 금리, 2년 3개월 만에 최고 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603271187b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.27 12:22 수정2026.03.27 13:13 김정우 기자 시장금리 상승과 함께 지난달 주택담보대출 금리가 다섯 달 연속 올랐다.한국은행이 27일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난 2월 중 예금은행의 주택담보대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.32%로 전월보다 0.03%포인트(p) 높았다. 5개월째 올라 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 3개월 만에 가장 높은 수준에 이르렀다.김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “삼성전자 2배” SK하이닉스 맞먹는 ‘세금 잭팟’ 분양가상한제 개편 전, 아크로 드 서초' 31일부터 청약일정 돌입 김한모 회장이 이끄는 HM그룹, 용인, 대전서 분양 진행 중소기업 M&A 플랫폼 딜플러스, '기업 생애주기에 따른 경영전략' 강연 성료 [속보]"미국 경제 부흥 설계자"...100달러 지폐에 트럼프 서명 넣는다