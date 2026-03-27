시장금리 상승과 함께 지난달 주택담보대출 금리가 다섯 달 연속 올랐다.한국은행이 27일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난 2월 중 예금은행의 주택담보대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.32%로 전월보다 0.03%포인트(p) 높았다. 5개월째 올라 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 3개월 만에 가장 높은 수준에 이르렀다.김정우 기자 enyou@hankyung.com