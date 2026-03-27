- 대형 회계법인 M&A 자문 경험 기반, 중소기업 맞춤형 정교한 전략 제시

중소기업 M&A 전문 플랫폼 '딜플러스(Deal+)'를 운영하는 (주)한국법인거래소는 지난 3월 26일 경기경제과학진흥원에서 경기벤처기업협회 정회원을 대상으로 진행한 '2026년 G-Venture 경영·지식 세미나 1차: 기업 생애주기에 따른 경영전략' 강연을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.이번 세미나는 기업의 성장 단계별로 알아야 할 자금 운용, 투자 유치, 그리고 M&A 전략을 정리하는 실무 과정으로 마련되었다. 특히 정보 비대칭과 복잡한 절차로 인해 평생 일궈온 기업 가치를 충분히 평가받지 못하는 중소·벤처기업 경영자들에게 실제 매각 및 투자 유치 과정에서 활용 가능한 실무적 해법을 제시했다는 평이다.강연은 총 2부로 구성되었으며, 각 분야 전문가들이 연사로 나서 실무 중심의 핵심 전략을 전수했다.1부 강연자로 나선 (주)라이즈투자파트너스 정우원 대표는 기업 생애주기에 따른 자금 운용과 투자 유치 전략의 거시적 흐름을 짚어내며 기업가치 제고의 방향성을 제시했다. 2부 연사로 나선 딜플러스 김성우 회계사(부대표)는 삼일회계법인 감사본부와 삼정회계법인 M&A 자문본부를 거치며 사모펀드(PE) 및 전략적 투자자(SI)를 대상으로 다수의 딜을 수행해 온 베테랑 전문가다. 김 회계사는 현장에서 직접 경험한 프로젝트를 바탕으로 ▲인수자를 설득하는 가치평가 구조 ▲기업가치를 극대화하는 딜 구조 설계 ▲실제 클로징 과정에서 발생하는 재무·세무 리스크 관리 사례 등을 중심으로 강연을 진행했다.참석한 경영자들은 단순 이론을 넘어, 실제 거래 현장에서 활용 가능한 구체적인 판단 기준과 데이터 기반의 합리적인 사례 분석에 높은 만족도를 보였다. 특히 강연 종료 후에도 딜플러스의 자문 프로세스와 개별 기업 상황에 따른 매각 전략에 대한 질의응답이 이어졌다.행사에 참석한 한 벤처기업 대표는 "대형 회계법인 출신의 전문가가 인수자의 논리로 기업을 어떻게 평가하는지 구조적으로 설명해 주어 매우 유익했다"며 "실제 딜 경험을 바탕으로 한 설명이라 신뢰도가 높았다"고 소감을 전했다.딜플러스 관계자는 "이번 강연을 통해 많은 경영자가 사업 가치를 극대화할 수 있는 타이밍과 핵심 요소에 대해 깊이 고민하고 있다는 점을 확인했다"며 "대형 M&A 현장에서 활용되는 고도의 전략을 중소기업 현실에 맞게 적용해, 보다 안전하고 성공적인 M&A를 지원하겠다"고 밝혔다.한편, 딜플러스는 데이터 기반 가치평가와 전문적인 자문을 통해 중소기업 M&A 시장의 전문성을 높여온 플랫폼이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com