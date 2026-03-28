세대당 1.47대 주차공간 확보 '한화포레나 부산당리', 30일부터 청약 접수

최근 아파트 입주민들이 꼽는 가장 큰 스트레스 요인이 층간소음에서 '주차 문제'로 옮겨가고 있다. 맞벌이 등으로 세대당 차량 보유 대수가 2대 이상인 가구가 늘어나면서, 퇴근 후 단지 내 주차 공간을 확보하기 위한 소리 없는 전쟁이 매일 밤 반복되고 있기 때문이다.실제로 아파트 생활지원 플랫폼 '아파트아이'가 지난 1년(2024.4~2025.4) 자사 앱 내 민원 관리 서비스에 접수된 약 10만 건의 민원을 조사한 결과 주차 관련 불만이 전체의 33%를 차지하며 1위를 기록했다. 이는 사회적 이슈인 층간소음(20%)이나 흡연 문제(19%)보다 높은 수치다.주차난의 근본적인 원인은 차량 보유 증가에 비해 주차 공간이 충분히 확보되지 못한 데 있다.국토부 자료에 따르면 지난 해 6월 기준, 자동차 누적등록대수는 2,640만대를 돌파한 것으로 나타났다. 이는 직전 년도인 2024년 말보다 11만대 늘어난 수치로 국민 2명 중 1명은 차량을 보유한 셈이다. 평균 가구원 수가 2.20명임을 고려하면 가구당 약 1.1대 수준의 차량을 보유하고 있는 것으로 여기에 방문 차량(손님, 택배 등)까지 감안하면 실제로는 세대당 1.5대 수준의 주차 공간이 필요하다는 분석이 나온다.하지만 현실은 이에 미치지 못한다. 공동주택관리정보시스템 자료에 따르면, 최근 아파트의 평균 세대당 주차대수는 약 1.36대로 나타났다.업계 한 전문가는 "최근 몇 년간 주차공간이 증가 추세를 보이고는 있지만, 여전히 부족한 상황이다"라며 "협소한 주차공간은 이중주차, 불법주차 등 입주민 간 갈등의 불씨가 될 뿐만 아니라, 긴급 차량 통행 방해 등 안전 문제로까지 직결되는 등 주거 만족도에 큰 영향을 미치는 만큼 이른바 '파킹 프리미엄'을 갖춘 단지들의 인기는 갈수록 높아질 것이다"라고 말했다.이러한 흐름 속에서 부산 사하구 당리동에 들어서는 '한화포레나 부산당리'가 충분한 주차 여건을 갖춘 단지로 주목받고 있다. 한화포레나 부산당리는 아파트 기준 총 799대의 주차 공간을 확보해 세대당 약 1.47대 수준의 주차 환경을 마련했다. 단지는 지난 27일 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양일정에 돌입했다.이는 사하구 일대 신규 아파트들의 평균 주차대수가 1.08대에서 1.27대 수준에 형성돼 있는 것과 비교하면 한층 여유로운 수치다.실제 한화포레나 부산당리 인근 2021~2022년 입주한 신축 단지들의 경우 세대 당 1.08대~1.19대 정도로 1.1대를 겨우 넘기는 수준이다. 비교적 최근 공급된 단지들 역시 세대 당 1.23~1.27대 수준으로 1.3대를 넘지 못한다. 이는 법정 기준은 충족하지만, 입주 약 5년차 정도가 넘어가면 늦은 밤 귀가 시 주차 공간을 찾기 위해 고군분투해야 하는 수치다.반면 '한화포레나 부산당리'는 이들보다 최소 0.2대에서 최대 0.4대 가까이 많은 1.47대를 확보함으로써 물리적인 주차 스트레스를 크게 낮춘 환경을 구현했다.분양 관계자는 "주차장은 마음대로 늘릴 수 없는 고정 인프라인데다가 최근 대형 차량과 전기차 보급이 늘면서 청약 시장에서는 평면만큼이나 세대 당 주차대수를 꼼꼼히 따지는 수요자들이 늘고 있다"며 "한화포레나 부산당리는 1.47대의 넉넉한 주차장을 갖춰 실거주 시 입주민들이 체감하는 만족도가 높을 것이다"라고 강조했다.단지의 분양일정은 3월 30일 특별공급, 31일 1순위, 4월 1일 2순위 청약접수를 받는다. 이후 4월 7일 당첨자를 발표하며, 20일부터 22일까지 3일 간 정당계약이 진행될 예정이다.한편, ㈜한화 건설부문이 시공을 맡고 당리2구역 재개발 정비사업조합이 분양하는 '한화포레나 부산당리'는 지하 2층~지상 28층, 총 543세대 규모로 조성되며, 이 중 전용 59~115㎡, 209세대가 일반에 분양된다. 1호선 당리역·사하역 더블역세권 입지와 명문 학군, 다양한 생활 인프라까지 고루 갖춘 이 단지의 견본주택은 부산광역시 강서구 명지동 일대(부경원예농협 명지지점 맞은편)에 위치하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com