분양가상한제 개편 전, 아크로 드 서초' 31일부터 청약일정 돌입

- 지하 4층~지상 39층, 16개동, 1161가구…56가구 일반분양

- 31일 특별공급, 4월 1일 1순위(당해), 4월 2일 1순위(기타) 진행

DL이앤씨가 서울 서초구 일원에 공급하는 '아크로 드 서초'가 오는 31일 특별공급을 시작으로 청약일정에 돌입한다. 이후 일정으로는 4월 1일 1순위(해당), 2일 1순위(기타), 3일 2순위 청약접수를 받는다. 당첨자 발표는 4월 9일이며 정당계약은 20일부터 23일까지 4일간 진행한다.아크로 드 서초는 지하 4층~지상 39층 아파트 16개동, 전용면적 59~170㎡ 총 1161가구 규모로 조성되며 이 가운데 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.단지는 투기과열지구인 서초구에 위치해 추첨제 60%, 가점제 40%로 공급돼 1주택자는 물론 청약점수가 낮은 실수요자에게도 당첨의 기회가 열려 있다. 게다가 분양가상한제 적용으로 주변 단지 대비 저렴한 3.3㎡당 약 7800만원의 합리적인 분양가로 책정되며 많은 분들의 관심을 받고 있다. 실제로 중소기업 기관추천 특별공급 대상자 현황에 따르면 59A타입의 경우 150대 1의 경쟁률을 기록하며 높은 인기를 증명했다.특히 추천 커트라인이 97점 예비 커트라인이 95점에 달했는데 '역삼 센트럴자이' 84A타입(추천 77점, 예비 69점)이나 '반포 래미안 트리니원' 59C타입(추천 95점 예비 90점)에 비해 높은 점수다.업계 한 관계자는 "정부 주도하에 분양가상한제가 개편되는 경우, 아크로 드 서초와 같은 청약은 더 이상 찾아보기 힘들 것"이라며 "서울 거주자라면 추첨제를 노리고 시도해보는 것도 하나의 방법"이라고 전했다.▣ 하이엔드 아파트 '아크로' 적용...하이엔드 조경 및 커뮤니티 선보여아크로 드 서초는 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 '아크로'를 적용한 만큼 높은 상품성과 차별화된 설계를 갖춰 입주민의 품격을 높여줄 전망이다. 먼저 아크로의 정체성을 담은 '아크로 가든 컬렉션'이 적용된다. 웰컴가든, 수경형 정원 워터오르간 램프가든, 티라운지 캐스케이드 램프가든 등 다채로운 테마의 조경 공간이 단지 곳곳에 배치된다.또한 하이엔드 커뮤니티 '클럽 아크로'에는 프라이빗 스크린 골프라운지를 비롯해 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 필라테스룸, 스포츠코트 등이 갖춰진다. 스카이 라운지가 2개소 설치되는 등 최상위 라이프스타일에 걸맞는 커뮤니티도 마련했다.▣ 강남역·양재역 더블역세권 단지아크로 드 서초는 교통여건도 우수하다. 지하철 2호선과 신분당선역인 강남역까지 직선거리로 약 600m 거리에 위치한다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선·신분당선 양재역도 가까운 더블역세권 단지다. 강남을 대표하는 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초IC) 등으로 접근하기 쉽다.뛰어난 학군도 갖췄다. 단지는 서이초와 맞닿아 있고, 길 건너편에는 서운중이 위치한다. 교육1번지라 불리는 대치동 학원가 역시 인근에 자리잡고 있다.아크로 드 서초는 현재 사이버 주택전시관을 운영 중에 있으며 입주는 2029년 2월 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com