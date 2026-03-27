당근, 작년 매출 2,707억원···전년 比 43% ↑

당근, 2025년 연간 실적 발표

광고 사업 고른 성장세…전년 대비 광고주 수 37%, 집행 광고 수 29% 늘어

당근은 지난해 연결 기준 매출 2,707억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 이는 전년 대비 43% 오른 수준이다. 영업이익은 146억원, 당기순이익은 230억원이다. 당근마켓 별도 기준 매출은 2,690억원, 영업이익 671억원을 기록했으며, 전년 대비 각각 42%, 78% 증가했다.당근은 중고거래를 비롯해 커뮤니티, 비즈니스, 알바 등 다양한 서비스 영역에서 이용이 확대되며 이용자들의 일상적인 방문과 체류가 늘었다. 2025년 한 해 중고거래 연결 건 수는 1억 9,000만 건을 기록했으며, 당근알바 지원 횟수는 5천만회를 돌파했다.2025년 12월 기준 누적 모임 수는 전년 대비 63%, 모임 가입자 수는 125% 증가했으며, 동네 사장님들의 로컬 마케팅 채널인 비즈프로필의 누적 생성 수 역시 약 265만 개로 32% 늘었다. 작년 광고주 수는 전년 대비 37%, 집행 광고 수는 29% 증가했다.황도연 당근 대표는 “중고거래를 비롯해 커뮤니티, 비즈니스, 알바 등 다양한 서비스 영역에서 이용이 확대되며 안정적인 성장 흐름을 이어갈 수 있었다”며 “앞으로도 당근은 이용자 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 동네 안의 의미 있는 연결을 지속적으로 만들어가며 지역 곳곳에 숨은 가치를 더 많이 발견할 수 있는 서비스로 발전해 나갈 것”이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com