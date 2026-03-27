키뮤스튜디오, '2025 예술경영대상' 문화체육관광부 장관상 수상

소셜 스타트업 키뮤스튜디오(대표 남장원)가 제14회 예술경영대상에서 문화체육관광부 장관상을 수상했다고 27일 밝혔다.예술경영대상은 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터가 예술산업 발전에 기여한 우수 경영 사례를 조명하기 위해 제정한 상이다. 이번 시상을 주관한 예술경영지원센터는 문화체육관광부 산하 공공기관으로 예술인과 단체의 창작 활동 및 경영 역량 강화를 지원하고 있으며, 연간 1만여 건의 사업 지원을 통해 한국 예술계의 핵심 인프라 역할을 수행하고 있다.키뮤스튜디오는 잠재력 있는 아티스트 발굴 및 교육부터 기업 채용 연계, 그리고 디자인 저작권을 활용한 콘텐츠 제작에 이르기까지 전 과정을 아우르는 통합 비즈니스 생태계를 제시해 심사위원의 주목을 받았다. 특히 발달장애 예술가의 사회적 자립을 돕는 내수 중심의 모델을 넘어, 국제 시장에서도 통용될 수 있는 글로벌 진출 시스템을 안착시킨 점이 수상의 결정적 요인으로 꼽혔다. 심사위원단은 예술적 가치와 경영의 지속가능성을 동시에 확보했다는 점을 높이 평가했다.키뮤스튜디오 남장원 대표는 "이번 수상은 발달장애 예술가의 지속가능한 활동 모델이 혁신성을 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 국내외 파트너들과 함께 예술을 통한 사회적 자립 모델을 공고히 하고, 글로벌 예술 시장에서 특별한 디자이너들의 가능성을 지속적으로 증명해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 키뮤스튜디오는 미술에 재능 있는 발달장애인을 발굴해 디자이너로 육성하고, 이들의 창작 활동을 사회와 연결하는 소셜 기업이다. 특별한 디자이너들의 작품 전시와 협업 프로젝트는 물론, 기업과 장애인 고용을 연계하는 키뮤 브릿지 프로그램을 통해 장애인 고용의 새로운 대안을 제시하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com