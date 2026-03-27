창원에서 올해 첫 분양하는 GS건설 '창원자이 더 스카이' 견본주택 관람을 대기하는 방문객들. 사진=GS건설

창원 아파트 가격 상승세가 24주 연속 이어지면서, 올해 첫 분양 단지인 GS건설 '창원자이 더 스카이'에 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 특히 2027년 이후 창원 지역 아파트 입주 물량이 828세대 수준으로 감소할 것으로 예상되면서 공급 부족 우려가 커지고, 신축 아파트에 대한 선호도도 함께 높아지는 분위기다.이 같은 흐름은 지난해 분양한 '창원센트럴아이파크'에 약 1만 2천여 명의 청약자가 몰린 데 이어, 올해 '창원자이 더 스카이'로 이어지고 있다.27일 견본주택을 개관한 '창원자이 더 스카이'에는 개관 첫날부터 방문객이 몰리며 현장이 북적였다. 관람객들은 3면 발코니 확장 구조와 2.4m 천장고가 적용된 넓은 평면, 최상층에 조성되는 스카이라운지 등을 직접 확인하며 관심을 보였다.분양 관계자는 "성산구는 신규 공동주택 공급이 가능한 부지가 제한적이어서 재건축 중심의 공급 구조를 보이고 있다"며 "재건축 사업에 장기간이 소요되는 만큼 이번 신규 분양에 대한 관심이 높은 상황"이라고 설명했다.단지 최상층인 49층에는 스카이라운지 '클럽 클라우드'가 조성된다. 전용 엘리베이터로 연결되는 이 공간에는 교보문고 큐레이션 서비스가 적용된 작은 도서관을 비롯해 게스트하우스와 프라이빗 파티룸 등이 마련될 예정이다. 입주민을 위한 커뮤니티 시설로 상징성과 활용도를 동시에 갖춘 공간이라는 평가다.입지 여건도 강점으로 꼽힌다. 단지는 창원 성산구 중심 입지에 위치해 중앙대로를 따라 주요 공공기관과 백화점, 대형마트, 학원가 등 다양한 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있다.'창원자이 더 스카이'는 창원시 성산구 중앙동 99-4번지 일원에 들어서며, 4개 동, 최고 49층, 총 519세대 규모로 조성된다. 전용면적은 84㎡와 106㎡ 두 가지 타입으로 구성된다.청약 일정은 3월 30일 특별공급을 시작으로 31일 1순위, 4월 1일 2순위 접수가 진행된다.1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상 요건을 충족한 창원시, 경상남도, 울산광역시, 부산광역시 거주자라면 세대주와 세대원 모두 신청할 수 있다. 주택 수나 재당첨 제한이 적용되지 않으며, 배우자의 중복 청약도 가능하다.신생아 우선공급 제도도 적용된다. 특별공급 시 2세 미만 자녀가 있는 가구에는 신혼부부 물량의 35%, 생애최초 물량의 20%가 우선 배정돼 당첨 기회가 확대된다.청약 예치금은 창원 및 경남 기준으로 전용 84㎡는 200만 원, 106㎡는 400만 원 이상을 입주자 모집공고일 이전까지 납입하면 청약이 가능하다. 비규제지역인 창원은 전매 제한이 적용되지 않아 즉시 전매가 가능하며, 입주는 2030년 상반기 예정이다.한편 '창원자이 더 스카이' 견본주택은 경상남도 창원시 성산구 중앙동에 마련돼 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com