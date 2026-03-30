CTR에너지, 모듈 가격 변동성 속 기자재 공급 확대해 매출 상승

- 한화솔루션·라이젠에너지 '듀얼 공급망' 기반 선제적 물량 확보 성과

- 중국 증치세 환급 폐지 및 원자재가 상승 대응… 누적 모듈 유통량 300MW 상회

신재생에너지 전문기업 CTR에너지(씨티알에너지)는 올해 1~2월 태양광 기자재 매출액이 90억 원으로 집계됐다고 30일 밝혔다. 이는 작년 연간 기자재 매출액인 180억 원의 절반 수준에 해당하는 수치로, 2023년 유통 사업 시작 이후 누적 모듈 유통량은 2년 만에 300MW를 상회하고 있다.이는 국제적인 공급망 불안과 원자재 가격 상승이라는 대외 변수 속에서 시장 흐름에 선제적으로 대응한 결과다. 최근 은, 구리, 폴리실리콘 등 핵심 원자재의 수급 불균형과 정책 변화로 인해 모듈 가격이 상승하고 있다. 특히 중국 태양광 업계가 과잉 경쟁 해소를 위해 '원가 이하 판매 금지'를 선언하고 생산량 조절에 나서면서, 현지의 가격 상승 압력이 세계 시장으로 확산되는 추세다.가장 결정적인 변수는 중국 정부의 '수출증치세(부가가치세) 환급 제도' 개편이다. 중국은 지난 2019년 환급률을 16%에서 13%로 낮춘 데 이어, 2024년 12월부터는 이를 9% 수준으로 추가 하향했다. 나아가 올해 4월 1일부터 환급 제도가 전면 폐지됨에 따라, 중국산 태양광 제품의 수출 단가는 향후 구조적인 상승이 불가피할 전망이다.이러한 변동성 속에서 CTR에너지는 글로벌 제조사인 라이젠에너지(Risen Energy)의 한국 총판이자 한화솔루션(Hanwha Solutions)의 공식 대리점으로서 구축한 국내외 네트워크를 가동하며 기민하게 대응하고 있다. 가격 인상이 본격화되기 전 물량을 선제적으로 확보해 중장기적 비용 리스크를 관리하는 한편, 유통 단계를 최소화한 직접 공급 방식으로 단가 안정화와 수급 불확실성 해소에 집중하는 모습이다.특히 한화솔루션 공식 대리점 합류 이후 강화된 브랜드 포트폴리오는 매출 성장의 핵심 동력이 됐다. 한화솔루션의 기술력과 라이젠에너지의 가격 경쟁력을 결합해 공급 품목을 다변화함으로써, 국내 시공사 및 발전사업자의 요구에 최적화된 기자재 솔루션을 제공하며 시장 점유율을 확대하고 있다.CTR에너지 관계자는 "글로벌 정책 변화로 모듈 가격의 불확실성이 높아진 시점"이라며, "시장 흐름을 앞서 분석해 리스크를 관리하고, 제조사와의 공고한 파트너십과 전국 단위 유통 네트워크를 기반으로 안정적인 기자재 공급을 이어가겠다"라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com