김동관 등 한화솔루션 최고 경영진, 총 42억원 주식 매수

김동관 한화그룹 부회장이 2025년 8월 26일(현지 시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 '스테이트 오브 메인'호 명명식 환영사를 하고 있다. 사진=연합뉴스

한화솔루션 최고경영진이 유상증자 논란 속에서 자사주 매수에 나서며 책임경영 의지를 전면에 내세웠다.김동관 한화솔루션 전략부문 대표(부회장)는 약 30억원 규모의 주식을 매입하고, 주요 경영진도 잇따라 참여하면서 유증을 둘러싼 시장 논란을 진화하고 회사의 미래 가치에 대한 신뢰를 확보하겠다는 판단으로 해석된다.27일 한화솔루션에 따르면 김 부회장은 약 30억원(26일 종가 기준 약 8만1500주) 규모의 주식 매수를 결정했다.남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표 역시 우리사주 매입과 별도로 각각 약 6억원(약 1만6000주)씩 추가 매수에 나선다. 총 42억원 규모다.세 사람은 30일부터 순차적으로 매입을 진행하며, 다른 임원들도 자율적으로 참여할 예정이다.남 대표는 "이번 유증을 통해 한화솔루션이 지속 가능한 성장을 이루고 더 나아가 수익성 개선을 완수해 주주가치 제고로 보답할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.유증 자금은 재무구조 개선과 차세대 기술 투자에 집중된다.약 2조4000억원 가운데 1조5000억원은 채무 상환에, 9000억원은 탠덤 셀 양산 검증과 탑콘 생산라인 구축 등에 투입될 계획이다.페로브스카이트 기반 탠덤 기술을 통해 차세대 태양광 시장 선점에 속도를 낸다는 전략이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com