“차 가져오면 갇힌다?” 프로야구 개막·농구 경기까지...잠실에 6만명 몰린다

이번 주말 프로야구가 개막한다. 특히 잠실은 잠실종합운동장에서 프로야구 개막전이 열리고 프로농구 경기가 열려 교통 혼잡이 예상된다.27일 서울시체육시설관리소에 따르면, 28일, 29일 이틀간 잠실야구장에서 KT위즈와 LG트윈스가 맞붙는 ‘2026 프로야구 개막전’ 경기가 열린다. LG트윈스는 작년 한국시리즈 우승팀이다. 같은 기간 잠실실내체육관에서는 ‘2025~2026 프로농구’ 경기가 열린다. 서울 삼성과 안양 정관장이 맞붙는다. 잠실학생체육관에서는 전국소년체전에 출전할 농구와 유도 종목의 서울시 대표 선발전이 열린다.서울시 체육시설관리사업소 관계자는 “주말 동안 6만여 명의 관람객이 방문이 예상된다”고 밝혔다. 이에 “잠실종합운동장 주변 일대가 매우 혼잡할 것으로 보인다”며 “안전한 관람을 위해서는 대중교통 이용을 당부한다”고 덧붙였다.게다가 잠실종합운동장은 현재 주차 공간이 매우 부족한 상황이다. 올림픽주경기장 새 단장 공사로가 올해 말까지 진행 중이라 제1,3,4,5 주차장을 사용할 수 없다. 주차면이 1556면에서 876면으로 감소했다.작년 KBO 리그는 ‘천만 관중’을 넘기며 큰 인기였다. 한국야구위원회(KBO)에 따르면 지난 24일 시작된 2026 KBO 시범경기는 60경기에 총 44만 247명의 관중이 입장했다. 역대 시범경기 단일시즌 최다 관중 기록을 경신했다. 종전 기록은 2025년에 기록한 32만 1763명이었다.정규시즌 개막을 앞두고 시범 경기에도 많은 관중이 모이면서 인기를 이어가고 있다. 뜨거운 인기에 표를 구하지 못한 관중들을 위해 CGV는 극장 생중계를 진행한다고 밝혔다. CGV는 이달 28일과 29일 양일간 진행되는 KBO 리그 개막전 시리즈 중 네 경기를 전국 CGV 극장에서 생중계한다고 전했다. 28일에는 ‘KT 위즈 vs LG 트윈스’, ‘키움 히어로즈 vs 한화 이글스’ 경기를, 29일에는 ‘KIA 타이거즈 vs SSG 랜더스’, ‘두산 베어스 vs NC 다이노스’ 경기를 극장에서 즐길 수 있다.28일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 펼쳐지는 KT 위즈와 LG 트윈스 경기는 CGV강남·고덕강일·광교·구로·동수원·상봉·신촌아트레온·안산·영등포타임스퀘어·오리·왕십리·용산아이파크몰·인천·일산·평택·홍대 등 16개 극장에서 관람할 수 있다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com