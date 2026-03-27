3월 29일 서울 마포구 효성 마포본사에서 열린 고 조석래 효성 명예회장 2주기 추모식에서 효성 임직원들이 헌화 후 묵념을 하고 있다. 사진=효성

2004년 5월 재계 대표로 청와대를 예방한 조석래 명예회장. 사진=효성

고(故) 조석래 효성그룹 명예회장의 2주기 추모식이 27일 서울 마포 본사에서 진행됐다.효성에 따르면 이날 오전 8시30분 본사 강당에서 약 40분간 열린 추모식에는 장남인 조현준 회장과 삼남 조현상 HS효성 부회장을 비롯한 유가족과 임직원, 내빈 등이 참석했다.행사는 묵념을 시작으로 약력 소개, 추모사 낭독, 생전 영상 상영, 헌화 순으로 진행됐다.조 명예회장은 1935년 경남 함안에서 태어나 일본 와세다대와 미국 일리노이공과대 대학원에서 수학한 뒤 1966년 귀국해 경영에 참여했다.이후 동양나이론, 효성물산, 효성중공업 등을 이끌며 사업 기반을 확장했고, 1982년 회장 취임 후 글로벌 시장 개척과 경영 혁신을 통해 회사를 성장시켰다.특히 기술 중심 경영을 강조하며 1971년 국내 민간기업 최초로 기술연구소를 설립하고 원천기술 확보에 주력했다.그 결과 효성은 1992년 스판덱스 자체 개발에 성공했으며, 해당 사업은 2010년 이후 세계 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.이 밖에도 탄소섬유(2011년), 폴리케톤(2013년) 등 신소재 개발을 통해 사업 포트폴리오를 다각화했다.조 명예회장은 중국과 베트남 진출을 선제적으로 추진해 글로벌 생산 네트워크를 구축했으며, 2007~2011년 전국경제인연합회(현 한국경제인협회) 회장을 맡는 등 재계에서도 주요 역할을 수행했다.추모식 이후 유가족과 경영진은 경기 선영으로 이동해 별도의 추모 행사를 이어갔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com