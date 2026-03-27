벨기에 방산전시회 'BEDEX 2026' 개막식에 참석한 마르크 뤼터 나토 사무총장. 사진=EPA·연합뉴스

북대서양조약기구(NATO·나토)의 유럽 동맹국과 캐나다가 지난해 국방비 지출을 전년 대비 약 20% 늘린 것으로 나타났다.마르크 뤼터 나토 사무총장은 26일(현지 시간) 벨기에 브뤼셀 본부에서 '2025 연례 보고서'를 발표하며 이같이 밝혔다. 그는 회원국들에 국방비 증액 기조 유지를 촉구했다.뤼터 사무총장은 "2025년은 기념비적인 해"라며 모든 동맹국이 국방비를 크게 늘렸고, 2014년 설정된 국내총생산(GDP) 대비 2% 지출 목표를 전 회원국이 달성했다고 강조했다.보고서에 따르면 지난해 나토 32개국의 평균 국방비는 GDP 대비 2.77%로 집계됐다.다만 미국이 전체 국방비의 약 60%를 부담하며 여전히 압도적 비중을 차지했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 유럽과 캐나다의 '안보 무임승차'를 비판하며 방위비 증액을 지속 요구해왔다.나토는 지난해 헤이그 정상회의에서 2035년까지 GDP 대비 5%를 국방에 투입하기로 합의했다.이 중 3.5%는 무기·병력 등 핵심 전력, 1.5%는 군 관련 인프라에 배정된다.폴란드·리투아니아·라트비아는 이미 핵심 분야 3.5% 목표를 달성했고, 스페인·벨기에·캐나다도 2%를 넘어섰다.뤼터 사무총장은 "유럽과 캐나다는 오랫동안 미국 군사력에 과도하게 의존해왔다"며 "이제는 안보 책임을 강화하는 방향으로 인식이 변화하고 있다"고 말했다.그러면서 "우리가 처한 위협 전반을 평가하면 나토는 좀 더 많은 일을 해야 한다"고 했다.우크라이나 전쟁에 중동 전쟁이 격화하는 등 국제 질서가 어느 때보다 불확실한 시점에 강력한 대서양 동맹은 "여전히 필수"라고도 역설했다.그는 "푸틴(러시아 대통령)의 침략 전쟁이 이어지고 중국과 이란, 북한, 벨라루스의 러시아 지원도 계속되고 있다"며 나토는 동맹 전체의 억지력과 방어력에 계속 투자하는 한편 우크라이나에 대한 중요한 지원도 계속하고 있다고 덧붙였다.미국 국방부(전쟁부)가 우크라이나에 공급하려던 무기를 이란 전쟁에 전용하는 방안을 검토하고 있다는 미국 언론의 보도와 관련한 질문에는 "동맹국들이 비용을 내 우크라이나에 제공되는 미국의 중요한 지원은 계속되고 있다"며 "미국이 우크라이나와 공유하는 정보와 더불어 핵심적인 부분"이라고 답변했다.트럼프 대통령은 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협에 군함을 파견해달라는 자신의 요구에 나토의 유럽 동맹들이 응하지 않자 연일 나토에 불만을 쏟아내고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com