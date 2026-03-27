한 대형마트에 종량제봉투 1인 2장 구매 제한 안내문이 붙어 있다. 사진=뉴스1

정부 '엇박자'에 커지는 나프타 대란 우려

대기업 단계에서 멈춘 수급 대책…중소 가공업체는 사각지대

가격 폭등과 사재기 징후…자영업자·소비자 부담 가중

이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 나프타 수급 위기가 고조되는 가운데, 정부 부처 간 상황 인식과 대응 수위가 엇갈리며 시장의 혼선을 키우고 있다.기후에너지환경부가 재고 물량의 충분함을 강조하며 사재기 차단에 주력하는 사이, 산업통상부는 민간 물량을 강제로 통제하고 배분하는 긴급 고시를 전격 시행했다.산업통상부는 3월 27일 0시를 기해 '나프타의 수출제한 및 수급조정에 관한 규정(산업부 고시 제2026-26호)'을 발령했다. 고시 제6조에 따라 산업부 장관은 정유사에 나프타 생산을 명령하고, 생산된 물량을 특정 석유화학사에 강제로 지정 공급하는 권한을 행사하게 된다.이는 지난 25일 기후부가 "종량제 봉투 재고가 3개월분 이상이고 재생 원료가 충분해 수급에 문제가 없다"고 밝힌 것과는 대조적인 행보다.정부 내 컨트롤타워 부재로 인해 한쪽에서는 수급 안정을 공언하고, 다른 한쪽에서는 물량 강제 징발이라는 비상 수단을 동원하면서 정책 일관성에 대한 의문이 제기되고 있다.이번 수급 대책이 대형 석유화학 업체에만 집중돼 있다는 점도 논란이다. 고시 '별표 2'에 명시된 나프타 활용사업자는 LG화학, 롯데케미칼 등 9개 대형 NCC 업체에 한정된다.실제 제품을 생산하는 수천 개의 중소 가공업체는 정부의 직접적인 관리 및 보호 대상에서 빠져 있다.정부는 대기업에 나프타를 우선 배정하도록 명령했으나, 이들이 가공한 원료(수지)를 중소업체에 우선 공급하거나 가격을 동결하도록 강제하는 장치는 고시에 포함되지 않았다.기후부가 대안으로 제시한 재생 원료 역시 한계가 뚜렷하다.재생 원료는 신재(Virgin) 원료에 비해 인장 강도가 약해 종량제 봉투 제작 시 일정 비율의 신재 원료 혼합이 필수적이다.신재 공급이 차질을 빚거나 가격이 폭등하면 재생 원료 재고만으로는 정상적인 제품 생산이 불가능하다는 것이 현장의 지적이다.나프타 국제 가격은 이란 사태 이전 대비 93% 상승하며 톤당 1141달러를 기록 중이다.그러나 고시 제6조 4항은 공급 가격을 '국제 지표에 따른 사업자 간 협의'에 맡기고 있다.업계에선 정부가 물량은 통제하되, 폭등한 원가 부담은 중소 가공업체와 자영업자 등 하류 공급망에 그대로 전가한다는 지적이 나온다.소비자와 자영업자들은 생필품 가격 인상과 물량 부족이라는 이중고에 놓여 있다.공급 불안을 느낀 시민들의 종량제 봉투 사재기 징후도 나타나고 있다.원재료비 상승을 견디지 못한 일부 용기 제작 업체들이 납품 단가를 올리면서 영세 자영업자들의 운영난도 심화될 조짐이다.업계에서는 부처 간 메시지를 조율하고, 대기업이 확보한 물량이 중소 가공업체까지 원활히 흐를 수 있도록 세부 지침을 보완해야 한다는 지적이 나온다. 또한 원가 폭등으로 고사 위기에 처한 영세 업체들을 위한 재정 지원 등 실질적인 대책이 뒷받침돼야 한다는 목소리가 높다.산업계 관계자는 "정부가 완제품 재고 수치와 대기업 물량 확보에만 매몰돼 있다"며 "원료 수급의 실핏줄인 중소 가공업계가 무너질 경우 고시 종료 시점에는 실제 생필품 대란이 현실화될 수 있다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com