이스라엘이 이란 본토에 대한 공습을 강화한 가운데 이란 핵시설이 잇따라 공습받은 것으로 알려졌다.27일(현지시간) 파르스 통신에 따르면 이날 이란 중부에 위치한 실험용 중수로 시설이 공습받았다.이란 중부 마르카지주 정치·안보 담당 부지사는 "미국·시온주의자(이스라엘) 적이 혼다브 중수 단지를 두 단계에 걸쳐 표적 타격했다"고 알렸다.당국은 이번 공격으로 인명 피해는 발생하지 않았으며 사전에 마련된 안전 조치 덕분에 방사능 유출 등 지역 주민에게 위협이 되는 상황은 없다고 덧붙였다.이날 공습 대상이 된 혼다브 중수 단지는 마르카지주 아라크 핵시설단지에 있다.이 단지에 있는 실험용 원자로는 2015년 이란 핵합의(JCPOA)에 따라 가동이 중단됐고 원자로 중심부에 콘크리트가 주입돼 불능화됐다.미국의 핵 합의 파기에 대응해 이란 당국이 재가동을 추진했으나 지난해 6월 '12일 전쟁' 당시 이스라엘의 공습을 받아 다시 가동 불능 상태가 된 것으로 알려졌다. 이 단지엔 중수로 가동에 필요한 중수 생산 시설도 있다.농축우라늄 대신 천연우라늄을 연료로 쓰는 중수로는 실험용이라도 핵무기의 원료인 플루토늄을 생산할 수 있다.또 이란 원자력청은 이날 자체 텔레그램 채널을 통해 중부지역의 우라늄 가공 시설도 공격을 받았다고 밝혔다.원자력청은 "몇 분 전 야즈드주 아르다칸에 있는 우라늄 정광(옐로케이크) 생산 공장이 미국과 이스라엘 연합군의 공격을 받았다"고 말했다.그러나 원자력청은 이번 공격으로 인한 방사성 물질의 유출은 발생하지 않았다고 덧붙였다.김정우 기자 enyou@hankyung.com