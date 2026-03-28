27일(현지시간) 파르스 통신에 따르면 이날 이란 중부에 위치한 실험용 중수로 시설이 공습받았다.
이란 중부 마르카지주 정치·안보 담당 부지사는 "미국·시온주의자(이스라엘) 적이 혼다브 중수 단지를 두 단계에 걸쳐 표적 타격했다"고 알렸다.
당국은 이번 공격으로 인명 피해는 발생하지 않았으며 사전에 마련된 안전 조치 덕분에 방사능 유출 등 지역 주민에게 위협이 되는 상황은 없다고 덧붙였다.
이날 공습 대상이 된 혼다브 중수 단지는 마르카지주 아라크 핵시설단지에 있다.
이 단지에 있는 실험용 원자로는 2015년 이란 핵합의(JCPOA)에 따라 가동이 중단됐고 원자로 중심부에 콘크리트가 주입돼 불능화됐다.
미국의 핵 합의 파기에 대응해 이란 당국이 재가동을 추진했으나 지난해 6월 '12일 전쟁' 당시 이스라엘의 공습을 받아 다시 가동 불능 상태가 된 것으로 알려졌다. 이 단지엔 중수로 가동에 필요한 중수 생산 시설도 있다.
농축우라늄 대신 천연우라늄을 연료로 쓰는 중수로는 실험용이라도 핵무기의 원료인 플루토늄을 생산할 수 있다.
또 이란 원자력청은 이날 자체 텔레그램 채널을 통해 중부지역의 우라늄 가공 시설도 공격을 받았다고 밝혔다.
원자력청은 "몇 분 전 야즈드주 아르다칸에 있는 우라늄 정광(옐로케이크) 생산 공장이 미국과 이스라엘 연합군의 공격을 받았다"고 말했다.
그러나 원자력청은 이번 공격으로 인한 방사성 물질의 유출은 발생하지 않았다고 덧붙였다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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