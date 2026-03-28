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미 국방부는 중동 지역에 약 1만명의 지상군을 추가 투입해 총 1만7000명을 파병하는 방안을 검토 중이라고 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신이 보도했다.해당 병력에는 보병과 장갑차, 군수 지원 부대 등이 포함될 가능성이 거론되는 상황이다.이 같은 병력 규모는 2003년 이라크 침공 당시 투입된 15만명과 비교하면 매우 적은 수준이다. 따라서 전면적인 지상전보다는 특정 목표를 겨냥한 제한적 작전이나 전략적 압박 수단으로 해석되는 분위기다.전문가들은 해당 병력이 이란 본토 내 고농축 우라늄 저장시설 확보, 남부 연안 섬 점령, 해안 거점 장악 등 다목적 임무에 활용될 수 있다고 예상한다.특히 호르무즈 해협 인근은 지형이 좁고 얕아 접근 자체가 쉽지 않아 미군 역시 타격이 적지 않을 것으로 예상된다. 이란군의 미사일과 드론, 기뢰 공격에 노출될 가능성도 있다.미 국방부 및 특수전사령부 출신 세스 존스 전략국제문제연구소(CSIS) 연구원은 “초음속 대함 미사일과 드론 공격 위협이 커 사상자 없이 작전에 성공할 가능성은 낮다”고 꼬집었다.정치적 부담도 변수다. 지상군 투입 시 미군 사상자가 발생할 가능성이 높아지면서 미국 내 반전 여론을 자극할 수 있기 때문이다.이 때문에 병력 증강은 실제 투입보다는 협상력을 높이기 위한 ‘지렛대’ 성격이 강하다는 분석이 나온다. 마코 루비오 국무장관도 “지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다”면서 군사 옵션을 협상 카드로 활용하고 있음을 시사했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com