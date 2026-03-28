해당 병력에는 보병과 장갑차, 군수 지원 부대 등이 포함될 가능성이 거론되는 상황이다.
이 같은 병력 규모는 2003년 이라크 침공 당시 투입된 15만명과 비교하면 매우 적은 수준이다. 따라서 전면적인 지상전보다는 특정 목표를 겨냥한 제한적 작전이나 전략적 압박 수단으로 해석되는 분위기다.
전문가들은 해당 병력이 이란 본토 내 고농축 우라늄 저장시설 확보, 남부 연안 섬 점령, 해안 거점 장악 등 다목적 임무에 활용될 수 있다고 예상한다.
특히 호르무즈 해협 인근은 지형이 좁고 얕아 접근 자체가 쉽지 않아 미군 역시 타격이 적지 않을 것으로 예상된다. 이란군의 미사일과 드론, 기뢰 공격에 노출될 가능성도 있다.
미 국방부 및 특수전사령부 출신 세스 존스 전략국제문제연구소(CSIS) 연구원은 “초음속 대함 미사일과 드론 공격 위협이 커 사상자 없이 작전에 성공할 가능성은 낮다”고 꼬집었다.
정치적 부담도 변수다. 지상군 투입 시 미군 사상자가 발생할 가능성이 높아지면서 미국 내 반전 여론을 자극할 수 있기 때문이다.
이 때문에 병력 증강은 실제 투입보다는 협상력을 높이기 위한 ‘지렛대’ 성격이 강하다는 분석이 나온다. 마코 루비오 국무장관도 “지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다”면서 군사 옵션을 협상 카드로 활용하고 있음을 시사했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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