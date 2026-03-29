시중은행 주담대 고정금리 7% 돌파

3년 5개월 만에 최고

KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 27일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.410~7.010% 수준으로 집계됐다. 고정금리 상단이 7%를 넘은 것은 지난 2022년 10월 이후 3년 5개월 만에 처음이다. 사진=연합뉴스

주요 시중은행의 주택담보대출 고정금리가 7%를 돌파했다. 중동 정세 불안에 따른 인플레이션 우려로 기준금리 인하 기대는 약해지고 시장금리가 빠르게 오른 것이 원인이다.29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 27일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.410~7.010% 수준으로 집계됐다.고정금리 상단이 7%를 넘은 것은 지난 2022년 10월 이후 3년 5개월 만에 처음이다.지난해 12월 말(연 3.930~6.230%)과 비교하면 올해 들어 상단은 0.780%p, 하단은 0.480%p 상승했다. 같은 기간 은행채 5년물 금리도 3.499%에서 4.119%로 0.670%p 올랐다.최근 시장금리는 다시 상승 속도가 빨라지고 있다. 미국의 이란 공격이 시작된 2월 말 이후 한 달 사이 은행채 5년물 금리는 0.547%p 뛰었고, 주택담보대출 고정금리도 0.310%p 인상됐다.전문가들은 중동 사태가 장기화될 경우 물가 상승 압력으로 주요 중앙은행이 금리 인상에 나설가능성을 배제하기 어렵다고 내다보는 상황이다.이승훈 KB금융연구소 경제연구센터장은 "향후 중동 전황에 따라 유가 상승 폭이 커지고 고유가 상태가 예상보다 장기간 지속되면 인플레이션 기대 심리 재확산을 대비해 금리 인상 가능성이 제기될 수 있다"며 "유로존은 이미 물가 둔화 속도가 느리고 임금 상승 압력이 지속되는 만큼 금리 인상 시점이 미국보다 이를 수도 있다"고 예상했다.이어 "한은은 신중한 입장이지만, 고유가 장기화로 물가 상승세가 석 달 이상 이어지면 올해 3분기부터 금리 인상 필요성이 부각될 수 있다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com