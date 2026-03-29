27일 전국 주유소 평균 휘발유 전일보다 19.4원 오른 1838.8원

경유는 18.8원 오른 1834.6원

한경DB

2차 석유 최고가격제 시행 둘째 날인 28일 전국 주유소 기름값이 대폭 뛰면서 서울 평균 휘발유 가격이 1900원에 근접했다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 7시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1857.2원으로 전날보다 18.4원 올랐다. 같은 시각 경유 가격은 1851.1원으로 16.5원 상승했다.전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 크게 뛰었다.서울 평균 휘발유 가격은 L당 1898.7원으로 전날보다 33.1원 올랐다. 서울 평균 경유 가격은 24.7원 상승한 1878.2원으로 집계됐다.2차 석유 최고가격제가 시행된 첫날인 전날(27일)에도 전국 기름값은 크게 상승했다.지난 27일 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 전일보다 19.4원 오른 1838.8원, 경유는 18.8원 오른 1834.6원이었다.정부는 지난 27일 2차 석유 최고가격제를 시행하고 보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 각각 지정했다.다음주 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 2천원을 돌파할 수 있다는 전망이 나온다.한편, 금융위는 지난 26일 여신금융협회를 통해 카드사에도 주유비 부담 완화를 위한 추가 지원 방안을 요청했다. 당국은 기존 L당 할인 혜택에 더해 일정 금액 이상 결제 시 추가 혜택을 제공하는 방안을 검토해달라고 주문했다.당국은 예시 방안으로 5만원 이상 주유 시 L당 50원 추가 할인이나 결제금액의 5% 청구 할인 또는 캐시백 제공 등을 거론한 것으로 전해졌다.현재 카드업계의 주유 카드는 L당 40~150원 수준인데 할인 수준을 높여달라는 것이다.카드사들은 각 회사 주유 카드 특성 등에 맞춰 실제 적용 방식과 수준을 자율적으로 결정할 것으로 보인다. 주유 카드의 연회비 부담을 낮추는 방안도 함께 검토 중인 것으로 알려졌다.금융위는 이 같은 민생 대책을 포함한 중동 사태 대응 금융권 지원 방안을 마련할 계획이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com