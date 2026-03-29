OECD, 한국과 유로존 성장세 1.2→0.8% 하향

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한국 경제의 성장률이 중동 전쟁 리스크로 하향조정이 될 것으로 보인다. 중동 리스크로 국제유가가 치솟고 실물경제가 타격받고 있으나 미국발 중동 전쟁의 상황 전개가 예측이 어려워 당분간의 상황은 지켜봐야 할 것으로 보인다.경제협력개발기구(OECD)는 우리나라의 올해 성장률 전망치를 2.1%에서 1.7%로 0.4%포인트(p) 큰 폭으로 끌어내리면서 조정의 신호탄을 쏘아 올렸다.OECD는 세계 경제 성장률 전망치를 기존의 2.9%로 유지한 반면, 한국과 유로존(1.2→0.8%)의 성장세를 큰 폭으로 낮췄다.OECD는 한국이 대외의존도가 높고 원유 수급에서도 중동산 비중이 높다는 점에서 구조적으로 더 취약하다고 판단한 것으로 보인다.정작 중동 사태를 촉발한 미국의 성장 전망치는 '인공지능(AI) 효과' 등을 반영해 1.7%에서 2.0%로 0.3%p 상향됐다. 일본(0.9%)과 중국(4.4%) 성장률 전망치는 종전의 수치가 유지됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com