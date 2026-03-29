16일 경남 창원시 원포동 K조선 본사에서 외국인 노동자들이 용접을 하고 있다./2024.08.16 창원=한경 최혁 기자

올여름 역대급 폭염 가능성이 제기되는 가운데 온열질환 산업재해가 발생했던 취약 업종의 폭염 고위험사업장 6곳 중 1곳이 폭염 관련 안전 규칙을 위반한 것으로 확인됐다.29일 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 김태선 의원이 고용노동부(이하 노동부)로부터 받은 ‘폭염 관련 산업안전보건규칙 집행상황 및 개선방안 보고’에 따르면 지난해 7월 17일부터 8월 31일까지 폭염 고위험사업장 4344곳을 점검한 결과 711곳(16.4%)에서 총 794건의 위반 사항이 적발됐다.업종별로는 건설업 276곳, 제조업 261곳, 운수·창고업 46곳 등에서 위반이 발견됐다. 위반 유형은 온습도계 비치·기록·교육 미이행이 604건으로 가장 많았고 체감온도 측정 위반 45건, ‘2시간마다 20분 휴식’ 위반 41건 순으로 집계됐다.규모별로는 50명 미만 사업장이 2천765곳 중 470곳(17%)으로 50명 이상 사업장 15.3%보다 위반 비율이 높았다.‘2시간마다 20분 휴식’ 조항은 전체적으로 92.7%가 이행했지만 사업장 규모가 작을수록 이행률이 낮았다. 초소규모 91.9%, 소규모 92.4%, 중규모 93.8%, 대규모 95.1% 순으로 나타났다.업종별로는 건설업·시설관리업 97.2%, 공공행정 95.8%, 도소매업 95.6%, 제조업 91.6% 등은 이행률이 높았지만 음식·숙박업은 58.6%로 크게 낮았다.폭염 대응 체계도 규모별 격차가 뚜렷했다. 중·대규모 사업장은 작업시간 조정과 휴게시설 운영 등 다양한 조치를 병행한 반면 소·초소규모 사업장은 일부 조치만 선택적으로 운영하는 등 체계적인 관리가 부족한 것으로 나타났다.노동부는 폭염·한파를 공사기간 연장 사유에 포함하는 산업안전보건법 개정을 추진하고 음식·숙박업 등 취약 업종을 폭염 고위험사업장 데이터베이스에 추가할 계획이다.또 건설·제조업 등 소규모 사업장에 이동식 에어컨 등 재정 지원을 확대하고 온·습도계와 쿨키트 등 폭염 대응 물품 보급을 강화할 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com