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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 국제 유가가 배럴당 120~130달러 선까지 치솟을 경우, 현재 공공부문 중심인 '차량 5부제'를 민간 영역까지 의무 확대할 수 있다는 방침을 밝혔다.구 부총리는 29일 KBS ‘일요진단’에 출연해 에너지 위기 대응 단계 상향 가능성을 시사하며 이같이 말했다. 그는 "상황이 더 심각해져 '경계(3단계)' 수준에 도달하면 소비를 줄여야 하는 시점"이라며 "현재 자율 참여인 민간 5부제를 의무로 전환해 국민적 협조를 구해야 할 것으로 보고 있다"고 언급했다.단계 상향 조건에 대해서는 "유가가 120~130불대로 진입하는 상황 등 위기의 심각성을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 덧붙였다.정부는 고유가로 인한 국민 부담을 줄이기 위해 가용한 모든 정책 수단을 동원할 계획이다. 구 부총리는 필요시 유류세를 추가로 인하할 여지가 있다고 밝혔다.또 산업 현장의 필수 원료인 나프타 부족 사태에 대비해 대체 수입국을 확보하고 사용 우선순위를 조정하는 등 공급망 관리에도 만전을 기하겠다고 강조했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com