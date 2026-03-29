롯데, 대산공장 분할·합병…고부가 소재·수소·배터리로 화학 포트폴리오 재편

롯데케미칼이 대산공장 물적분할과 통합법인 합병을 통해 '기업 활력 제고를 위한 특별법'에 따른 석유화학 사업 구조 재편에 나선다.회사는 대산공장을 물적분할한 뒤 분할신설회사를 HD현대케미칼에 흡수합병하는 방식으로 통합을 추진한다.합병 대가로 롯데케미칼은 신주를 교부받고, 최종 지분은 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 각각 50%씩 보유한다.양사는 통합법인에 각각 6000억원을 출자하며, 2026년 6월 계약 체결 후 9월 완료를 목표로 한다.이번 재편으로 원료 수급부터 최종 제품까지 수직계열화를 강화하고 통합 생산체계를 구축해 운영 효율성을 높인다는 전략이다. 제조원가 경쟁력 개선과 함께 고부가 제품 중심 포트폴리오 전환도 병행한다.앞서 롯데케미칼은 여수산단에서도 한화솔루션, DL케미칼, 여천NCC와 중복 설비 통합안을 제출하며 구조조정에 속도를 내고 있다.중장기적으로는 2030년까지 기능성 소재 비중을 60% 이상으로 확대해 스페셜티 화학 기업으로 전환한다는 계획이다.자회사 롯데엔지니어링플라스틱은 율촌산단에 연 50만 톤 규모 컴파운딩 공장을 건설 중이며, 수소·배터리·반도체 소재 사업도 병행 확대한다.롯데케미칼은 “사업구조 합리화를 통해 본원적 경쟁력을 확보하고, 고부가 중심의 스페셜티 화학 기업으로의 확장을 가속화하겠다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com