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예멘 후티 반군이 이스라엘을 향해 미사일 공격에 나서며 이란 전쟁 이후 처음으로 전면 개입에 나섰다.로이터통신 등에 따르면 후티 반군은 28일(현지시간) 이스라엘을 겨냥해 미사일과 드론 공격을 감행했다. 또 24시간도 채 지나지 않아 추가 공격까지 이어갔다. 후티 측은 “모든 전선에서의 공격이 중단될 때까지 작전을 계속하겠다”고 밝혀 장기 개입 의지를 분명히 했다.이번 후티의 개입은 단순한 전술적 대응을 넘어 전쟁의 구조 자체를 바꾸는 ‘전략적 변수’로 평가된다. 영국 싱크탱크 채텀하우스의 예멘 전문가 파레아 알무슬리미는 파이낸셜타임스(FT)에 “후티의 참전은 심각하고 깊이 우려되는 확전”이라며 “이미 불안정한 전쟁을 더 넓히고, 지역 안정성은 물론 글로벌 무역과 인도주의 상황에 중대한 영향을 미칠 수 있다”고 진단했다.이란 전쟁이 걸프 지역을 넘어 홍해까지 확산되는 양상을 보이면서 글로벌 에너지와 해상 물류망에 미칠 파장이 한층 커지고 있다.특히 그는 “홍해와 바브엘만데브 해협 등 핵심 해상 항로에 미칠 영향은 과소평가할 수 없다”고 강조했다. 단순한 군사 충돌을 넘어 글로벌 공급망의 구조적 리스크로 전이될 수 있다는 진단이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com