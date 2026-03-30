홈 한경BUSINESS [속보] 국제유가 급등…WTI, 브랜트유 100달러 또 돌파 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603304427b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.30 07:51 수정2026.03.30 07:51 강홍민 기자 연합뉴스국제유가 급등…WTI, 브랜트유 100달러 또 돌파강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “제 2의 이병철·정주영 글쎄” 4대 과기원생 11％만 창업 [부고] 구현화(한경ESG 차장) 시부상 안철수 “한화솔루션 아닌 '트러블'…개미는 빚 갚는 물주인가” “5만원 이하 반품은 셀러가 책임지세요”···쿠팡 정책 논란 [강홍민의 끝까지 간다] “우리가 등골브레이커라고요?” 캥들의 ‘그림자 노동’ 계산기 두드려보니[캥경제학②]