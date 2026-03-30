안철수 국민의힘 의원이 21일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 김문수 후보를 향해 '친길(친전한길) 당대표가 되려고 하나'며 비판하고 있다. 2025.7.21/뉴스1

국민의힘 안철수 의원이 대규모 유상증자 결정으로 자본시장에 충격을 준 한화솔루션을 향해 "주주를 경영 실패의 뒤처리나 하는 '물주'로 취급하고 있다"며 직격탄을 날렸다.중동발 지정학적 리스크로 코스피가 위축된 시점에 단행된 이번 증자가 ‘코리아 디스카운트’를 심화시키는 전형적인 구태 경영이라는 지적이다.안 의원은 30일 자신의 SNS를 통해 ‘한화솔루션이 아니라 한화트러블’이라는 제목의 글을 올리고 “지난주 한화솔루션이 결정한 2조 4000억 원 규모의 유상증자로 인해 주가가 이틀 만에 20% 넘게 폭락했다”며 “이것은 개미투자자들의 자산을 증발시키는 행위”라고 비판했다.시장이 가장 민감하게 반응하는 대목은 증자 자금의 용처다.안 의원은 “조달 자금의 62.5%인 약 1조 5000억 원이 미래 성장 동력 확보가 아닌 회사 빚을 갚는 데 사용될 예정”이라며 “심지어 이런 중차대한 내용을 주주총회에서 주주들에게 소상히 알리지도 않았다”고 질타했다.기업이 필요할 때만 주주의 희생을 요구하고, 정작 투명한 정보 공개는 외면했다는 취지다.실제 한화솔루션 주가는 유상증자 공시 이후 발행 주식 수 급증에 따른 주가 희석 우려가 커지며 급락세를 면치 못하고 있다.안 의원은 이를 두고 “기업이 주주를 단순히 돈만 대주는 ‘물주’로만 보는 시각이 아니겠느냐”고 반문하며 “주주의 손실로 경영 실패를 벌충하는 행태는 더 이상 반복되지 말아야 한다”고 강조했다.정치권에서는 안 의원의 이번 발언이 향후 기업 지배구조 개선 및 주주 보호 법안 논의에 불을 붙일 것으로 보고 있다.안 의원은 “이러한 어리석은 행위가 결국 기업 스스로 정부의 관치를 불러오는 빌미가 될 것”이라며 기업의 책임 경영을 거듭 촉구했다.한화솔루션 측은 이번 증자가 재무 건전성 제고를 위한 고육지책이라는 입장이지만, 자본시장 전문가들은 성장 전략 부재 속에서 단행된 채무 상환용 증자가 기업 가치에 장기적인 부담이 될 것으로 우려하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com