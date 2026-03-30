사진=한경DB

국내 상위 이공계 인재들이 모이는 4대 과학기술원(이하 과기원)의 학생들이 창업보다는 대기업, 전문직 등 안정적인 진로를 선호하는 것으로 나타났다.30일 한국경제인협회(이하 한경협) 기업가정신발전소가 실시한 ‘4대 과학기술원 대학(원)생 창업 실태 및 촉진 요인 조사’에 따르면 창업을 진로로 선택하겠다는 응답은 10.9%에 그쳤다.이번 조사는 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST), 대구경북과학기술원(DGIST)을 대상으로 진행됐다.4대 과기원생들이 가장 많이 희망하는 진로는 ‘학계·연구기관'(39.4%)’이었고 ‘대기업 취업’(25.5%), ‘전문직’(18.9%), ‘공공부문 취업’(4.6％) 순이었다.창업을 주저하는 원인으로는 ▲실패에 대한 심리·경제적 리스크(28.3%) ▲안정적인 취업 기회 포기 부담(26.4%) ▲초기 자금 조달의 어려움(22.5%) 등이 상위권에 포함됐다.국내 창업 환경이 이공계 학생에게 적절한지 묻는 말에는 60.6％가 부적절하다고 답했고 적절하다는 응답은 39.4％에 그쳤다.이병철 삼성 창업회장이나 정주영 현대그룹 명예회장과 같은 창업가가 한국에 나타날 확률에 대해서는 ‘낮음’(46.1％), ‘보통’(28.8％), ‘높음’(25.1％) 순으로 나타났다.창업하고 싶은 국가로는 미국이 64.6%로 가장 많이 꼽혔고 한국(30.8％), 일본(2.3%), 중국(2.0%) 순이었다.한경협은 이공계 인재의 창업이 필요하다는 응답 비율은 90％에 육박했으나 인식과 실행 간의 간극이 큰 상황이라고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com