홈 한경BUSINESS [속보] 코스피 5100선으로 하락···삼성전자 4%·SK하이닉스 5%↓ 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603304732b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.30 09:09 수정2026.03.30 09:09 강홍민 기자 자료사진(한경DB)코스피 5100선으로 하락···삼성전자 4%·SK하이닉스 5%↓강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 동국제강그룹, 32년 연속 무분규 임단협 체결 세스코, '마이랩' 판매 적립금 5,195만원 세계자연기금에 기부 “배 띄우는 게 무섭다” 수출 ‘올스톱’ 위기 중소기업 M&A 플랫폼 딜플러스, 오르카네트웍스와 MOU 체결 김동관 30억·이사 전원도 증자 참여…한화솔루션 폭락 사태 '정면돌파'