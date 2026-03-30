승진·성과급 대상자 추가 납부 대상자

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4월 월급이 평소보다 달라질 수 있다. 매달 들어오는 월급 액수보다 크게 줄거나 늘어날 수 있다.30일 국민건강보험공단에 따르면 건강보험료 연말정산 결과가 4월 급여에 반영된다. 건강보험료 연말정산은 작년에 받은 월급이 올랐는지 혹은 줄었는지에 따라 보험료를 다시 계산하는 제도를 말한다.직장인의 건강보험료는 작년에 받은 월급을 기준으로 계산하는 것이 아니라 재작년 월급을 기준으로 먼저 걷는다. 이후 다음 해 4월에 실제 작년 한 해 동안 받은 정확한 보수 총액을 확인하고 차액을 정산한다.만약 작년에 승진을 했거나 호봉이 올랐거나 성과급을 많이 받아 월급이 늘어난 경우에는 작년에 냈어야 할 보험료가 늘어 올해 4월에 더 내야 한다. 월급이 올랐을 때마다 보험료를 더 냈어야 하지만 일일이 신고하기가 번거롭기 때문에 일단 한번에 원래 기준으로 걷고 다시 정산하는 것이다.반면 불황이나 임금이 삭감되어 소득이 줄어든 경우에는 보험료를 더 낸 꼴이라 오히려 보험료를 돌려받는다.건강보험공단이 공개한 ‘2024년 건보료 정산 결과’에 따르면, 전체 대상자 1656만명이었다. 이 중 보수가 늘어난 직장인은 1030만명이었다. 이들은 평균 20만3555원을 추가로 납부했다고 밝혔다. 반면 보수가 줄어든 353만명으로, 평균 11만7181원을 환급받았다. 나머지 273만명은 보수 변동이 없었다. 따라서 이들은 정산할 금액이 없었다.추가 납부 대상자와 금액은 매년 늘어나는 추세다. 이는 직장인들의 보수 수준이 전반적으로 높아졌다는 뜻이다.건강보험공단의 ‘2024년도 건보료 정산 결과’에 따르면 전체 대상자 1656만 명 가운데 보수가 증가한 1030만 명은 평균 20만3555원을 추가 납부했다. 반면 보수가 줄어든 353만 명은 평균 11만7181원을 환급받았고, 나머지 273만 명은 변동이 없어 정산 대상이 아니었다.지난해 소득이 올라 추가로 납부해야 할 금액이 너무 많은 경우에는 나눠서 납부할 수도 있다. 공단은 추가 납부액이 한 달 치 보험료보다 많은 경우 최대 12회까지 나눠 낼 수 있는 분할 납부 제도를 운용하고 있다.환급 대상자의 경우에는 별도의 신청이 필요 없다. 4월분 보험료에서 환급 금액만큼 차감된 금액만 내면 된다.올해부터는 행정 절차가 크게 간소화됐다. 이전까지는 회사가 직접 공단에 직장인들의 정산을 위해 보수 총액을 따로 신고해야 했다. 이제는 국세청 자료와 전산으로 연계가 돼 자동으로 정산이 이뤄진다. 자동으로 연계가 되기에 자료가 누락되거나 잘못 입력돼 발생하는 오류도 크게 줄어들 것으로 기대된다.반면 국세청에 자료를 제출하지 않은 사업장과 특수한 사유로 자동 정산을 원하지 않는 사업장은 1월 말까지 별도로 신청해야 한다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com