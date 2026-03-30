친이란 무장세력인 후티 반군이 지난 27일 예멘의 수도인 사나에서 이란 지지 시위를 하고 있다. 후티 반군의 참전 선언으로 미국·이란 전쟁이 중동 전역으로 확산할 조짐을 보이고 있다. EPA연합뉴스

중동의 긴장이 최고조로 치닫고 있다.이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 참전을 공식 선언하고 홍해의 관문인 바브엘만데브 해협 봉쇄를 예고했다.이는 단순한 군사 행동을 넘어 세계 물류와 에너지 시장에 초대형 악재가 될 전망이다.28일(현지 시간) 후티 매체 알마시라에 따르면 후티 반군 대변인 야히야 사리 공군 준장은 성명을 통해 “이스라엘 주요 군사 목표를 겨냥해 미사일 공격을 수행했다”며 작전이 이란 및 헤즈볼라와 조율하에 이루어졌음을 밝혔다. 실제로 이스라엘군은 예멘발 미사일을 요격했다고 발표하면 교전 사실을 확인했다.문제는 후티의 지정학적 무기다. 이들이 노리는 바브엘만데브 해협은 폭이 32km에 불과해 호르무즈 해협(34km)보다도 좁다.전 세계 해상 원유 물동량의 10% 이상이 통과하는 핵심 길목인 이곳이 봉쇄될 경우 수에즈 운하를 이용하는 글로벌 공급망은 마비될 수밖에 없다.후티가 보유한 대함 미사일과 드론, 기뢰 등은 상선뿐 아니라 미 항모 전단의 움직임까지 위협하고 있다.전문가들은 후티의 참전이 이스라엘 경제에 직접적인 타격을 주는 것은 물론 미군의 전력 전개에도 상당한 차질을 줄것으로 보고 있다.특히 호르무즈 해협에 이어 홍해까지 막힐 경우 세계 경제는 유가 급등과 물류 대란이라는 재앙이 직면하게 된다.카타르 도하대학원연구소의 무함마드 엘마스리 교수는 알자지라 방송 인터뷰에서 “후티가 바브엘만데브 해협과 홍해, 궁극적으로 수에즈 운하까지 봉쇄하겠다고 결심하면 호르무즈 해협을 포함해 2개의 주요 병목 지점이 다 막힌다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com