중소기업 M&A 플랫폼 딜플러스, 오르카네트웍스와 MOU 체결

중소기업 인수합병(M&A) 전문 플랫폼 '딜플러스'를 운영하는 ㈜한국법인거래소(대표 이지섭)가 사모펀드(PE) 전문 법인보험 관리 및 손익 개선 솔루션 기업 오르카네트웍스(대표 최부경)와 중소기업 기업가치 제고를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약의 핵심은 매각을 앞둔 중소기업의 고정비를 선제적으로 최적화해 기업가치를 직접적으로 끌어올리고, 인수자의 최대 고민거리인 '인수 후 통합(PMI)' 과정의 리스크를 사전에 차단하는 데 있다.오르카네트웍스는 주로 사모펀드가 인수한 법인들을 대상으로 보험료 등 고정비용을 정밀 분석해, 기존 보장 수준은 그대로 유지하면서 비용 구조를 슬림화하는 손익 개선에 특화된 솔루션을 제공해 왔다. 양사는 이번 협력을 통해 딜플러스의 M&A 자문 역량과 오르카네트웍스의 재무 효율화 노하우를 결합한 '기업가치 극대화 프로그램'을 공동 운영할 계획이다.M&A 시장의 밸류에이션 산정 방식을 고려할 때, 매각 전 고정비 절감의 레버리지 효과는 상당하다. 예컨대 정교한 비용 진단을 통해 법인의 월 고정비용을 1,000만 원 절감할 경우, 통상적으로 M&A 시장에서 적용되는 EBITDA 멀티플 5~10배를 반영하면 실제 매각 시 기업가치를 5억 원에서 최대 10억 원 이상까지 높게 평가받을 수 있다.단순한 지출 감소를 넘어 '인수자의 시각'을 반영했다는 점도 주목할 만하다. 매각 전 단계에서 전문가들이 현재 조건 기준의 비교 견적을 내어 인수자가 가장 선호할 만한 효율적인 비용 구조를 선제적으로 세팅한다. 이를 통해 인수자는 M&A 직후 불필요한 행정적 소모전이나 숨은 비용(Hidden Cost) 낭비 없이 즉각적인 경영 및 운영에만 집중할 수 있게 된다.이지섭 한국법인거래소 대표는 "중소기업 매각 과정에서 합리적인 비용 절감은 곧장 밸류에이션 상승으로 직결되는 가장 확실하고 데이터적인 지렛대"라며, "인수자의 입맛에 맞는 군더더기 없는 재무 구조를 미리 구축해 두는 것이 성공적인 M&A와 PMI 리스크 최소화의 핵심"이라고 강조했다. 이어 "사모펀드 시장에서 이미 검증을 마친 오르카네트웍스의 솔루션을 통해, 매도자에게는 최상의 매각가를 제공할 뿐 아니라, 인수자에게는 우량한 매물을 제공할 것"이라고 밝혔다.최부경 오르카네트웍스 대표 역시 "딜플러스와의 협업을 통해 매각을 준비하는 중소기업 경영진에게 즉각적이고 실질적인 재무 개선 효과를 제공하게 되어 기쁘다"고 하며, "전문적인 데이터 분석을 바탕으로 자본 효율성을은 극대화하는 최적의 해법을 제시하겠다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com