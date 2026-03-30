서울 중구 한화그룹 본사. 사진=연합뉴스

2.4조원 규모의 대규모 유상증자로 ‘주가 폭락’ 사태를 겪고 있는 한화솔루션의 사외이사들이 전원 자사주 매입에 나서며 ‘책임 경영’ 배수진을 쳤다.경영진에 이어 이사회 구성원까지 사재를 털어 증자에 참여함으로써 시장의 불신을 정면 돌파하겠다는 의지다.30일 한화솔루션에 따르면 장재수 한화솔루션 이사회 의장을 비롯해 송광호, 배성호, 이아영 등 사외이사 4명 전원은 이번 유상증자의 필요성에 공감하며 자발적인 주식 매수 의사를 밝혔다.장 의장은 “재무구조 안정화와 신용도 방어, 중장기 경쟁력 확보를 위한 선제적 투자가 병행돼야 하는 만큼 이번 증자는 불가피한 선택”이라고 강조했다.앞서 김동관 부회장(약 30억 원)과 남정운 케미칼 부문 대표, 박승덕 큐셀 부문 대표 등 주요 경영진도 총 42억 원 규모의 지분 매수를 결정했다.회사 임원들 역시 자율적으로 참여하며 힘을 보태고 있다. 한화솔루션은 조달 자금 중 1조 5000억 원을 채무 상환에, 9000억 원을 차세대 태양광 기술 확보에 투입해 재무 건전성과 성장성을 동시에 잡겠다는 복안이다.하지만 정치권의 시선은 싸늘하다. 안철수 국민의힘 의원은 이날 SNS를 통해 ‘한화솔루션이 아니라 한화트러블’이라는 제목의 글을 올리고 “기존 주식의 40%에 달하는 막대한 신주 발행으로 개미투자자의 자산을 증발시키고 있다”고 비판했다.안 의원은 특히 자금 용처를 정조준했다. 그는 “조달 자금의 62.5%가 미래 비전이 아닌 회사 빚을 갚는 데 사용되는데, 이조차 주주총회에서 소상히 알리지 않았다”며 “주주를 단순히 돈만 대주는 ‘물주’로 보는 시각”이라고 질타했다.중동 사태 등으로 증시가 위축된 시점에 단행된 이번 증자가 결국 ‘코리아 디스카운트’를 심화시키는 구태 경영이라는 지적이다.실제 한화솔루션 주가는 증자 발표 이후 이틀 만에 20% 넘게 폭락하며 투자자들의 거센 반발을 사고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com