- 세스코 마이랩 구매시 100원씩 환경기부금 적립

- 23년부터 현재까지 누적기부금 약 1억 4천만원…약 119만명 동참

종합환경위생기업 세스코는 지구 환경 보전을 위해 적립한 5,195만 900원을 WWF(세계자연기금)에 기부했다고 밝혔다.

세스코는 자사 온라인몰을 통해 환경위생용품 '세스코 마이랩'을 1개 구매하면, 100원씩 환경적립금으로 기부하는 지구환경보전 캠페인 '100 to the future(백투더퓨처)'를 2023년부터 운영중이다. 현재까지 약 119만명이 함께해 WWF(세계자연기금)에 해양 미세플라스틱 저감을 위한 기부를 이어가고 있다.

종합환경위생기업 세스코(대표이사 회장 전찬혁)는 지구 환경 보전을 위해 적립한 5,195만 900원을 WWF(세계자연기금·World Wildlife Fund)에 기부했다고 밝혔다.WWF(세계자연기금)는 스위스에 본부를 둔 비영리 자연보전기구로 기후위기 대응을 비롯해 생물다양성 보전, 플라스틱 감축 및 오염 방지 등의 다양한 자연 보전 활동을 펼치고 있다. 금번 세스코의 기부금은 플라스틱 오염 문제를 해결하기 위한 WWF(세계자연기금)의 imPACT펀드(임팩트펀드)에 후원되며, 해양 침적 쓰레기 수거, 플라스틱 오염 인식 제고 활동, 자원순환 관련 연구 및 보고서 발간 등 실질적인 환경 개선 활동으로 이어질 예정이다.기부금은 세스코가 2023년부터 연간으로 지속 운영해오고 있는 '100 to the future(백투더퓨처)' 캠페인으로 적립했다. 이 캠페인은 '100원씩 모아 미래의 자연환경을 100% 변화시키자'는 취지로 시작됐다. 소비자가 세스코 온라인몰을 통해 환경위생용품 '세스코 마이랩(CESCO Mylab)'을 1개 구매하면, 100원씩 환경적립금으로 기부하는 형식이다. 작년에는 약 5,195만원을 모금했으며, 약 14만명이 동참했다. 2023년부터 현재까지 누적 기부금은 약 1억 4천만원에 달하며, 약 119만명이 함께했다.세스코 관계자는 "이번 캠페인 역시 많은 분들이 한 마음으로 지구 환경 보호를 위해 동참해 주신 점에서 감사하고 뜻깊게 생각한다"며, "캠페인은 올해에도 계속 이어갈 예정으로, 앞으로도 고객과 함께 지속가능한 미래를 만들어가기 위한 책임과 실천을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.한편, 세스코 마이랩은 '누구나 집에서 스스로 전문가 수준의 위생을 누릴 수 있어야 한다'는 생각으로, 세스코 과학연구소의 노하우가 집약 된 환경위생용품이다. 특히, 기획 단계부터 환경을 생각하는 지속가능한 패키지를 적용한 게 특징이다. 포장재 사용을 최소화 하고, 재활용이 쉬운 부자재를 쓰는 등 전 제품의 '재활용 우수등급 획득'을 목표로 개선해왔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com