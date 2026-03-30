동국제강 인천공장에서 열린 '2026년 단체교섭 조인식' 단체사진 (앞줄 가운데 왼쪽) 박상규 동국제강 노조위원장, (앞줄 가운데 오른쪽) 최삼영 동국제강 사장. 사진=동국홀딩스

동국제강그룹 동국제강과 동국씨엠이 2026년 임금 및 단체 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.두 회사는 올해도 주요 철강 회사 중 가장 빠르게 협상을 마무리했다. 올해로 32년 연속 무분규 협상 타결이다.1994년 산업계 최초 ‘항구적 무파업’ 선언 이후 이어져 온 ‘노사 무분규’의 전통을 계승하고 발전시켰다는 데 의미가 있다.동국제강·동국씨엠 노사는 글로벌 경기 침체와 철강업계를 둘러싼 대내외 불확실성 확대 등 어려운 환경에 공감하고, 함께 극복하기 위해 뜻을 모았다.노조는 회사의 경쟁력 강화를 위해 협력했으며, 회사는 근로 조건 개선과 복지 향상으로 화답하며 상호 양보와 타협을 통해 원만한 타결을 이뤄냈다.동국제강은 26일 인천공장에서, 동국씨엠은 27일 부산공장에서 각각 ‘2026년 임금 및 단체협약 조인식’을 갖고 대표이사와 노조위원장을 비롯한 교섭위원 20여 명이 참석해 합의서에 서명했다.인천공장에서 열린 조인식에서 최삼영 동국제강 사장은 “어려운 시기마다 회사를 먼저 생각하고 협력해 준 노동조합과 임직원께 깊은 감사를 드린다”며, “굳건한 노사 신뢰를 바탕으로 위기를 도약의 기회로 만들어 나가자”고 말했다.부산공장에서 열린 조인식에서 박상훈 동국씨엠 사장은 “동국만의 상생 문화는 단순한 전통을 넘어 가장 강력한 경쟁력이라 생각한다”며, “노사가 합심해 업황을 극복하고 지속가능한 성장을 위해 함께 나아가자”고 말했다.동국제강그룹은 2023년 11월 산업계 최초로 ‘자회사 설립 후 고용’ 대신, 사내하도급 근로자 ‘직접 고용’에 상호 합의했다. 이어 특별채용 절차를 거쳐 2024년 1월 1일부 약 900여명을 직고용했다.또한 2회의 정년 연장을 통해 제조 현장 숙련 인력을 유지하고 보유 기술을 계승하게 하는 등 선진적 노사문화 구축에 힘쓰고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com