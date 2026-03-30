27일 중국 선전에서 열린 '차이나 플래시 마켓 서밋 2026'에서 강뢰(康雷 캉레이) 중국 법인장이 기조연설을 진행하고 있다. 사진제공 파두

데이터센터 반도체 전문기업 파두가 27일 중국 선전에서 열린 ‘차이나 플래시 마켓 서밋(CFMS: China Flash Market Summit) 2026’에 참가해 아시아 시장 공략을 본격화했다.이번 행사를 통해 주요 클로우드 서비스 사업자(CSP)와 서버·모듈 제조사 등 잠재 고객을 대상으로 차세대 SSD솔루션을 선보이며 협력 확대의 발판을 마련했다고 30일 밝혔다.파두는 행사에서 AI데이터센터 환경에 최적화된 Gen5 및 차세대 Gen6컨트롤러, 맞춤형 플랫폼 ‘플렉스 SSD’를 공개했다.Gen5제품은 최대 14GB/s의 순차 읽기 속도와 높은 전력 효율성을 기반으로 글러벌 고객사에서 성능을 검증받았으며 Gen6컨트롤러는 이보다 두배 이상 향상된 성능을 제공하면서도 전력 효율을 유지하는 것이 특징이다. 해당 제품은 올해 하반기부터 본격 공급될 예정이다.특히 AI 추론 시장 확대로 데이터 저장장치의 중요성이 빠르게 커지고 있다는 점이 강조됐다.기존에는 GPU와 HBM 중심의 인프라가 주목 받았지만 대규모 데이터를 처리하는 과정에서 스토리지 성능이 핵심 병목으로 떠오르며 고성능 SSD수요가 급증하고 있다.실제로 글로벌 시장에서도 기업용 SSD 매출이 크게 증가하는 등 성장세가 확인되고 있다.파두는 이번 행사에서 2년 연속 컨트롤러 시장 관련 상을 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았다.회사는 해외 전시회를 중심으로 고객 다변화와 글로벌 시장 확대를 추진하는 한편 올해 수주 증가와 함께 실적 개선과 흑자 전환을 기대하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com