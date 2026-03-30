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다주택자 양도 소득세 중과 유예 종료 시한이 약 40일 정도 남았다. 다주택자 양도세 중과 시행이 다가오면서 서울 아파트 매물이 지난 1월에 비해 크게 늘었다.30일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 방침을 밝히기 직전인 1월 22일을 기준으로 5만6219건이었다. 30일 기준으로는 7만8739건으로 늘어 1월과 비교했을 때 40%나 증가했다. 지난 2년간 급등했던 강남권과 한강벨트 중심으로 매물이 나왔다고 밝혔다. 특히 강남구 매물은 1만1272건이었다.매물은 늘고 평균 거래금액은 떨어지고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 이달 서울 아파트 평균 거래금액은 9억7835만 원이다. 1년 전인 지난해 3월은 14억 2679만원으로, 지난해 3월에 비해 약 31.4% 낮아진 금액이다. 잠실동의 잠실엘스 전용 59㎡는 최고가인 31억원보다 3억원 낮은 28억 원에 거래되기도 했다.강남구의 경우에는 가격 하락세도 더 두드러졌다. KB부동산이 발표한 3월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 서울의 아파트값 상승률은 1.43%였다. 지난달(1.34%)에 이어 두달 연속 상승폭이 확대되었다. 반면 강남구는 0.16% 하락했다. 2024년 3월 이후로 2년 만에 하락 전환한 것이다. 한국부동산원 주간 통계 기준으로도 강남구는 5주 연속 하락세다. 3월 넷째 주 기준 강남구는 전주보다 0.17% 내리며 하락폭이 커졌다.시장에서는 이번 달 중순까지 거래가 활발히 이뤄졌다. 지금은 잠시 주춤하는 분위기다. 급매물 중심으로 거래가 이뤄져 이달 초부터 급매물이 빠졌기 때문이다. 지금은 매수자들과 매도자들이 서로 눈치보기에 들어간 상황으로 보고 있다.다주택자 양도소득세 중과를 피하기 위해서는 늦어도 4월 중순까지는 거래를 해야 한다. 따라서 다음 달 거래량이 더 늘어날 가능성이 있다. 다주택자 양도소득세 중과는 오는 5월 10일부터 시행된다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com