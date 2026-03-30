30일 한국소비자원(이하 소비자원)이 전국 14개 지역 결혼식장과 결혼준비대행업체를 조사한 결과에 따르면 올해 2월 기준 결혼서비스 전체 비용은 평균 2139만원으로 나타났다.
이는 직전 조사 대비 2.3% 증가한 수준으로 최근 두 달 연속 하락 이후 다시 상승세로 돌아섰다.
지역별로는 제주(19.2%), 서울 강남 외(14.3%), 광주(12.5%)의 상승률이 두드러졌다. 세 지역 모두 식대 증가가 전체 비용 상승을 이끌었다.
제주에서는 대규모 예식 계약이 늘었고 서울 강남 외 지역과 광주는 최소보증인원이 100명대에서 200명대로 증가한 것이 주요 원인으로 분석됐다.
반면 최고가 지역인 서울 강남은 지난해 12월 3599만원으로 최고치를 기록한 이후 3.7% 하락했다. 1인당 식대도 9만원에서 8만 8000원으로 낮아졌다.
2월 기준 지역별 평균 결혼 비용은 서울 강남 3466만 원, 서울 강남 외 2892만원, 경기 1909만원 순이었으며 경상 지역은 1284만원으로 가장 낮았다.
결혼식장 비용 상승은 대관료가 주도했다. 결혼식장 대관료 중간가격은 350만 원으로 12월 대비 16.7% 상승했다. 특히 광주는 100만 원에서 250만 원으로 두 배 이상 급등했다.
식대 중간가격은 1140만원으로 큰 변동이 없었지만 1인당 식대는 5만 9000원으로 1.7% 상승했다.
‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업)’ 패키지는 294만원으로 0.3% 상승하는 데 그치며 안정세를 유지했다. 스튜디오 기본 가격은 137만원, 드레스 160만원, 메이크업 79만원 수준으로 모두 1% 내외 변동에 머물렀다.
식사 형태별 가격 격차도 뚜렷했다. 코스식 평균 식대는 1인당 11만 9000원으로 가장 높았고 뷔페식은 6만 2000원, 한상차림은 5만 5000원이었다.
소비자원은 “예식장 선택 시 1인당 식대뿐 아니라 최소보증인원을 반드시 함께 고려해야 한다”며 “대규모 보증인원이 필수 조건인 경우 전체 예산이 크게 늘어날 수 있다”고 밝혔다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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