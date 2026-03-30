사진=한경DB

서울 오피스텔 매매가격이 14개월 연속 상승세를 이어가고 있지만 내부를 들여다보면 면적별로 희비가 극명하게 엇갈리는 ‘양극화’가 심화 되고 있다.아파트를 대체할 수 있는 중대형 평형은 몸값이 뛰는 반면 임대 용인 초소형은 찬밥신세를 면치 못하고 있다.30일 KB부동산의 ‘3월 월간 오피스텔 통계’에 따르면 이달 서울 오피스텔 매매가는 전월 대비 0.16% 올랐다. 특히 전용 60~85㎡ 중대형은 0.49% 상승하며 장세를 주도했다.반면 전용 40㎡ 이하 초소형은 0.06% 하락하며 4개월째 내림세를 보였다. 2019년 1월을 대비 매매가격지수를 봐도 중대형(157.1)과 초소형(100.7)의 격차는 확연하다.이 같은 흐름은 아파트 규제를 피한 실거주 수요가 ‘주거용 오피스텔’로 대거 이동했기 때문으로 풀이된다.서울 중대형 오피스텔 평균 매매가격은 6억 7541만 원으로 10억 원을 훌쩍 넘긴 서울 소형 아파트 분양가보다 진입 장벽이 낮다.여기에 대출 규제가 덜하고 청약통장이나 실거주 의무가 없다는 점도 매력으로 작용했다.실거래 데이터도 이를 뒷받침한다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 올해 1~3월 초소형 오피스텔은 전월세 거래(2만66건)가 매매(2255건)의 약 8.9배에 달해 임대 수요 비중이 압도적인 것으로 나타났다.반면 중대형은 전월세(628건)가 매매(208건)의 약 3배 수준에 그쳐 상대적으로 매매 비중이 높았다. 실거주 목적의 매수 수요가 유입되며 아파트 대체 주거상품으로 활용되는 흐름이 뚜렷하다는 분석이다.전문가들은 이러한 양극화가 아파트 규제와 비아파트 공급 부족이 맞물린 결과라고 분석한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com