서울 중구 한화그룹 사옥. 사진=한국경제신문

한국기업거버넌스포럼(이하 포럼)이 한화솔루션의 2조 4000억원 규모 유상증자에 대해 “이사의 충실의무 위반 가능성이 크며, 김동관 부회장의 ‘키맨 리스크’를 여실히 보여준 사례”라고 비판했다.특히 신규 사외이사들이 선임된 지 단 이틀 만에 대규모 증자를 결의한 것을 두고 “이사회의 절차적 공정성이 심각하게 훼손됐다”고 지적했다.포럼은 30일 논평을 통해 “한화솔루션의 순차입금은 2022년 말 5조원에서 지난해 말 13조원으로 급증해 현재 시가총액(약 6조원)의 2배를 초과했다”며 “잉여현금흐름(FCF)이 2.6조 원 적자인 상황에서도 김 부회장의 숙원사업인 미국 태양광 설비 등 무모한 투자를 지속한 결과가 주주 피해로 돌아왔다”고 꼬집었다.특히 포럼은 이번 증자 과정의 ‘기습적’ 절차를 문제 삼았다. 한화솔루션은 지난 24일 주총에서 ‘발행예정주식 총수 변경’ 안건을 통과시킨 뒤, 불과 이틀 후인 26일 이사회를 열어 대규모 증자를 결의했다.포럼은 “주총서 갓 선임된 신임 독립이사들이 이틀 만에 미국 법인의 현금흐름과 증자의 적정성을 제대로 심의했을 리 만무하다”며 “7일 전 통지해야 하는 이사회 소집 절차를 생략한 것 역시 이사들에게 검토 시간을 주지 않으려 한 편법”이라고 분석했다.마지막으로 포럼은 “최고경영자인 김 부회장은 패밀리가 아닌 모든 주주의 입장에서 리스크를 고민해야 한다”며 “이러한 개선 노력이 없다면 김동관 리스크는 한국 자본시장의 발전을 저해하는 적색 경보로 계속 남을 것”이라고 했다.이번 사태는 한화솔루션이 지난 26일 이사회를 통해 발행 주식 총수의 약 40%에 달하는 신주를 발행해 2조 4000억원을 조달하기로 결정하며 촉발됐다.특히 조달 자금의 62.5%인 1조 5000억 원이 미래 투자가 아닌 ‘채무 상환’에 배정됐다는 사실이 알려지며, 주가는 이틀 만에 20% 넘게 폭락했다.이에 김동관 부회장 등 경영진과 사외이사 전원이 책임 경영 차원에서 총 42억원 규모의 주식 매입에 나섰으나, 시장과 정치권에서는 “경영 실패의 책임을 주주에게 전가하는 물주 경영”이라는 비판이 사그라지지 않고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com