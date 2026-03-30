- 전국 4만 가구 공급 속 양극화 전망…분양가상한제·역세권·생활 인프라 갖춘 단지

<(가칭)옥정중앙역 디에트르. 대방건설 제공>

봄 분양 성수기를 맞아 수도권 청약 시장이 달아오르고 있다. 부동산 정보 플랫폼 직방에 따르면 4월 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 4만380가구로, 전년 동월 2만450가구 대비 98% 늘었다. 이 중 수도권 물량은 2만3,311가구로 전체의 57.7%를 차지한다. 경기 1만4,197가구, 서울 6,987가구, 인천 2,136가구 순이다.그러나 3월 분양 계획 물량 3만1,012가구 중 실제 공급은 1만8,626가구에 그쳤다. 계획 대비 60% 수준으로, 일정 지연이 잇따른 결과다. 분양가 상승 기조와 금리 부담이 여전한 상황에서 수요자들이 단지별 조건을 꼼꼼히 따지며 선별적으로 움직이는 흐름이 4월에도 이어질 것이란 전망이 나온다.선별 장세일수록 수요자들의 시선은 입지와 가격 조건을 동시에 갖춘 단지로 모인다. 경기에서는 옥정중앙역디에트르(2,807가구), 관양그리니티시티(1,317가구), 더샵분당하이스트(1,149가구), 경기광주역롯데캐슬시그니처(1,077가구) 등이 분양을 앞두고 있고, 서울에서는 장위푸르지오마크원(1,931가구), 써밋더힐(1,640가구), 이촌르엘(750가구) 등이 대기 중이다.이 중 단일 단지 기준 경기 최대 규모는 양주시 옥정동 '(가칭)옥정중앙역 디에트르'로, 아파트 2,807가구가 4월 분양될 예정이다. 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 가격이 기대되는 데다, 교통·생활 인프라를 갖춘 입지다.단지는 7호선 옥정중앙역(가칭, 2030년 예정) 바로 앞 초역세권에 위치한다. 동측으로는 16만㎡ 규모의 옥정호수공원이 단지와 직접 맞닿아 있고 남측으로는 옥정신도시 중심상업지구가 바로 인접해 있어 길 하나만 건너면 옥정 최대 학원가를 이용할 수 있다.커뮤니티 시설은 6레인 실내수영장을 비롯해 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 키즈플레이존, 미디어 시청공간도 갖췄다. 동 별 엘리베이터 4대 배치, 여유로운 주차대수 등 입주민 편의성을 고려한 설계도 눈에 띈다.옥정신도시는 양주시 옥정동 일원에 조성된 2기 신도시다. 계획 인구 10만 명 수준의 대규모 개발로, 현재 주거·상업·교육 인프라가 갖춰져 최종 완성 단계에 접어들었다. 경기 북부 신도시의 약점으로 꼽히던 교통 여건은 2030년 개통을 목표로 추진 중인 7호선 옥정 연장 사업으로 개선이 기대된다. 특히 양주시에는 GTX-C 노선 또한 계획되어 있다. 추후 덕정-옥정선 연장 계획이 실현되면 옥정중앙역에서 한 정거장 만에 덕정역으로 이동할 수 있고, 이를 통해 GTX 이용 접근성도 높아질 전망이다.대방건설의 '(가칭)옥정중앙역 디에트르'는 4월 분양을 앞두고 있다. 49층 2,807세대 규모로 4베이 광폭 거실, 가변형 벽체 등 실거주 특화 설계도 갖춰 관심을 모은다. 견본주택은 양주시 옥정동 일원에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com