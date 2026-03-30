배틀그라운드 커버 이미지 / 크래프톤

2018년 1월 스팀이 배틀그라운드를 서비스하며 사용자 수가 크게 늘었다가 감소했다. 2022년에 서비스 무료화로 다시 이용자 수가 늘었다가 현재는 하루에 100만 명에 가까운 접속자를 보유하고 있다. / 자료=스팀 제공

배틀그라운드에서 1위를 하면 '이겼닭! 오늘 저녁은 치킨이닭!' 문구가 뜬다. / 박정원 인턴 기자

한때 주춤했던 게임 배틀그라운드가 반등하고 있다. 이용 무료화에 더해 현대 경쟁사회를 반영한 게임 콘셉트로 이용자 수가 늘고 있다.배틀그라운드가 스팀 기준 동시 접속자 수가 최근 수십만 명대를 유지하며 상위권을 지키고 있다. 하락세를 보이던 이용자 수도 회복세다.크래프톤 측은 "개발 로드맵에 따른 지속적인 콘텐츠 업데이트와 라이브 서비스 개선(접근성·반부정행위 대응)이 복합적으로 작용한 결과다"라며 "특히 '서브제로' 업데이트 이후 이용자 지표가 상승했다"라고 설명했다. 이 업데이트는 게임 맵 에란겔의 혹한 환경과 블루존 냉각 효과, UGC 알파 재오픈, 총기 밸런스 조정 등을 포함한다.2022년 무료화 전환 이후 진입장벽이 낮아진 점도 반등 요인 중 하나다. 유료 게임에서 무료 게임으로의 전환은 신규 이용자 유입을 늘렸다.다만 이런 설명만으로 최근의 흐름을 설명하기는 어렵다. 게임 구조 자체가 이용자들의 심리를 자극하며 다시 주목받고 있다.배틀그라운드는 게임 규칙이 간단하다. 모든 이용자가 아무것도 없는 상태에서 시작해 무기와 장비를 찾아야 한다. 최후 1인이 될 때까지 생존해야 한다. 규칙은 단순하지만 결과는 단순하지 않다. 아이템은 무작위로 배치되고 이동 수단 확보 여부에 따라 생존 가능성이 달라진다. 첫 교전에서 탈락이 결정되기도 한다.이처럼 공정해 보이지만 동시에 불확실성이 큰 구조는 현대 경쟁 환경과 닮았다. 출발선은 같지만 결과는 예측하기 어렵고 운과 실력이 동시에 작용하는 점에서다.이러한 특성은 실제 이용자 경험에서도 확인된다. 20대 배틀그라운드 이용자 B 씨는 “게임에서 1등을 하지 못하더라도 상대를 거의 잡을 뻔하다가 패배하는 순간의 긴장감 때문에 계속 플레이하게 된다”며 “인형뽑기에서 거의 잡았던 인형을 놓쳤을 때와 비슷한 느낌”이라고 말했다.완전한 성공이 아니더라도 ‘거의 성공할 뻔한 경험’이 반복되면서 이용자들이 게임을 계속하게 만든다. 이른바 ‘니어 미스(near miss)’ 경험이 몰입을 강화한다는 분석과도 맞닿아 있다. 니어 미스는 폭격이나 사격에서 명중하지는 않았지만 그에 가까운 피해를 줄 만큼 가깝게 탄환이 떨어진 상태다.이 같은 구조는 최근 유행하는 인형뽑기나 확률형 소비와도 유사하다. 결과를 예측할 수 없는 상태에서 반복적으로 도전하게 만드는 구조가 이용자의 참여를 유도한다는 점이다.일각에서는 이런 현상이 단순한 게임 트렌드를 넘어 현대 사회의 경쟁 환경과도 관련 있다고 한다. 제한된 자원을 확보하고 불확실한 상황 속에서 생존해야 하는 구조가 현실과 유사한 긴장감을 제공한다는 이유다.30대 배틀그라운드 이용자 K씨는 “게임 속에서 플레이어가 날아 다니거나 좀비가 나오지 않는다. 그런 현실적인 배경 속에서 맨몸으로 시작해 무기와 차를 찾아 나선다.”라며 “결국 상대방을 다 제거해야 1등이 되는 거고 치킨을 먹을 수 있는 모습이 정확히 우리 사회의 민낯이다” 라고 말했다.여기서 치킨은 배틀그라운드에서 1위를 하면 화면에 ‘이겼닭! 오늘 저녁은 치킨이닭!’이라고 뜨는 문구를 뜻한다. 승리했을 때 사용하는 영어 표현 “Winner Winner Chicken Dinner”에서 파생했다.크래프톤 글로벌 커뮤니케이션실 정다인 담당자는 "2026년 로드맵과 9주년 프로젝트를 중심으로 IP 경험 강화 및 e스포츠·UGC확장에 집중할 계획"이라 밝혔다. UGC는 플레이어가 게임 내에서 자신만의 세계를 만들고 수정할 수 있는 창의적인 공간이다. 게임의 기본 규칙 등을 바꿀 수 있다. 점령 디바이스를 활용한 3v3v3 점령전, 특정 무기로만 플레이하는 팀 데스매치, 장애물을 설치하는 파쿠르 모드 등을 포함한다.배틀그라운드의 재부상은 단순한 ‘과거 인기 게임의 귀환’이라기보다 불확실성과 경쟁이 일상화된 환경 속에서 다시 주목받고 있는 현상으로 읽힌다. 단순한 규칙 속에서 극단적인 긴장과 경쟁을 경험할 수 있다는 점이 오늘날 이용자들의 감각과 맞닿아 있다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com