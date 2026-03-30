한 작업자가 아파트 외벽을 스프레이를 사용해 칠하고 있다. 사진=KCC

공정거래위원회가 중동 전쟁에 따른 원가 상승을 명분으로 제품 가격을 일제히 올린 페인트 업계의 담합 혐의를 포착하고 강제 조사에 나섰다.30일 관련 업계에 따르면 공정위는 이날 오전 KCC, 노루페인트, 삼화페인트공업, 강남제비스코, 조광페인트 등 국내 5대 페인트 업체 본사와 한국페인트·잉크공업협동조합에 조사관을 보내 현장 조사를 실시했다.이번 조사는 최근 페인트 업계가 단행한 대규모 가격 인상 과정에서 업체 간 부당한 합의가 있었는지를 규명하는 데 초점이 맞춰졌다.앞서 노루페인트와 삼화페인트는 지난 23일부터 제품 가격을 20~55% 인상했다. KCC는 다음 달 6일부터 대리점 공급가를 최대 40% 올리기로 했으며, 강남제비스코 역시 내달 1일 자로 15% 이상 인상을 예고한 상태다.업계가 내세운 인상 요인은 ‘원재료 수급 불안’과 '비용 상승'이다.페인트의 주원료인 나프타(Naphtha)는 원유 정제 과정에서 추출되는데, 중동 분쟁 장기화로 국제 유가가 요동치면서 나프타 수입 단가가 급등했다는 논리다.여기에 물류비와 인건비 상승분이 누적돼 더 이상 자체 흡수가 불가능하다는 것이 업계의 공통된 입장이다.그러나 공정위는 이들이 외부 악재를 틈타 인상 폭과 시기를 사전 모의했을 가능성에 무게를 두고 있다.특히 특정 시점에 주요 업체들이 일제히 가격을 올린 정황이 과거의 담합 패턴과 유사하다고 보고 관련 회의록과 내부 문건을 확보 중인 것으로 전해졌다.현행 공정거래법은 사업자가 공동으로 가격을 결정하거나 유지하는 행위를 엄격히 금지하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com