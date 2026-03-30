에코프로에이치엔, 대만 LNG 발전소 239억 수주

에코프로에이치엔이 대만 LNG 발전 프로젝트에서 친환경 설비 수주를 따냈다.에코프로에이치엔은 30일 배열회수보일러(HRSG) 전문업체 BHI와 퉁샤오 LNG 발전소 SCR(선택적 촉매 환원) 설비 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 239억 원으로, 지난해 매출액 대비 약 17% 수준이다.SCR 설비는 발전 과정에서 발생하는 질소산화물(NOx)을 물과 질소로 전환하는 환경 핵심 장치다. LNG 가스터빈 배기가스 열을 재활용하는 HRSG 내부에서 대규모 배출가스를 처리해야 하는 만큼 고난도 기술력이 요구된다.이번 수주는 글로벌 HRSG 시장에서 경쟁력을 보유한 BHI로부터 기술력과 품질을 인정받았다는 점에서 의미가 있다는 평가다.에코프로에이치엔 관계자는 “이번 수주는 해외 발전 시장에서 당사의 기술력을 확고히 입증한 결과”라며, “2030년 300조원 규모까지 성장할 것으로 예상되는 글로벌 LNG 발전 시장에서 SCR 사업을 더욱 확대할 것”이라고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com