"전기료 연간 60억 절감"…HS효성첨단소재, 베트남 태양광 확대

HS효성첨단소재가 베트남 동나이성 연짝 공단 내 생산법인 공장 지붕에 17.5MWp 규모 태양광 발전설비를 구축하고 가동에 들어갔다.HS효성첨단소재는 누리플렉스와 협력해 디지털 에너지 관리 기술을 결합, 해당 거점을 ‘스마트 그린 팩토리’로 고도화하며 글로벌 친환경 제조 허브 전략을 본격화했다.IoT 기반 에너지 관리 시스템을 도입해 발전량과 설비 상태를 실시간으로 모니터링하고 운영 효율을 최적화하는 체계도 구축했다.이를 통해 에너지 비용 절감과 함께 설비 안정성 및 생산성 개선 효과를 기대하고 있다.오는 8월 추가 설비가 완공되면 총 설비 규모는 37.5MWp로 확대된다. 전체 가동이 이뤄지는 하반기부터는 연간 약 60억원 이상의 전기요금 절감이 가능할 것으로 전망된다.연짝 공단 생산기지는 미쉐린, 브리지스톤, 굿이어, 콘티넨탈, 피렐리 등 글로벌 고객사 공급 허브로, 이번 설비 구축을 통해 ESG 공급망 대응 역량도 강화했다.HS효성첨단소재 관계자는 “베트남 생산기지를 필두로 각 사업장의 재생에너지 전환과 에너지 효율화를 동시에 추진하고 있다”며 “태양광 설비 확대 등을 통해 원가 경쟁력과 ESG 대응 역량을 함께 강화하고, 글로벌 고객사의 요구에 선제적으로 대응해 나갈 것”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com