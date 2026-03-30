데이터 통합 기반 실시간 인사이트 제공으로 운영 효율성과 회복탄력성 강화

테트라팩, '테트라팩 팩토리OS™'으로 MIMA 2026 Scale! 부문 수상

테트라팩 팩토리OS™(Tetra Pak® Factory OS™) 플랫폼

글로벌 식품 전처리 및 포장 기술 기업 테트라팩의 차세대 자동화 및 디지털(A&D) 플랫폼 '테트라팩 팩토리OS™(Tetra Pak® Factory OS™)'가 '마이크로소프트 지능형 제조 어워드(MIMA) 2026'의 Scale! 부문에서 수상했다고 밝혔다.MIMA는 마이크로소프트와 롤랜드버거가 지능형 제조 기술을 통해 산업적 성과를 창출한 혁신 솔루션을 선정하는 글로벌 시상식이다. 이중 Scale! 부문은 다양한 가치사슬, 고객 및 내부 프로세스 전반에 걸쳐 확장 가능한 영향을 창출하는 지능형 산업 솔루션에 상을 수여한다.MIMA 심사위원단은 테트라팩 팩토리OS™가 식음료 제조업체들이 생산량을 늘리고, 신제품 출시 속도를 높이면서도 생산 비용을 절감할 수 있도록 돕는다는 점을 높이 평가했다. 특히, 원재료 및 생산 투입 비용이 늘어나며 업계 전반의 부담이 커지는 상황에서 해당 플랫폼을 통해 효율성과 회복탄력성을 높이는 동시에 제품 품질을 유지할 수 있도록 이바지한다는 점을 수상의 주요 이유로 꼽았다.이번 수상의 영예를 안은 테트라팩 팩토리OS™는 식음료 제조 산업을 위해 개방형·확장형 모듈식 구조로 설계된 스마트 팩토리 솔루션이다. 공장 자동화부터 데이터 수집과 분석을 하나의 통합된 운영 환경에서 살필 수 있다.특히, 장비의 연식이나 제품 공급사와 관계없이 설비와 시스템을 연결할 수 있기 때문에 그간 분산됐던 데이터를 통합해 맥락 기반으로 인사이트를 제공한다. 이를 통해 실시간으로 운영 현황을 확인하도록 돕고 더 신속하고 정확한 의사결정을 가능하게 한다. 이외에도, 보안 설계와 다층 방어 체계를 통해 고도화되는 사이버 리스크 환경에서도 안정적인 운영을 지원한다.션 심즈(Sean Sims) 테트라팩 자동화 및 솔루션 부문 부사장은 "식음료 제조업체들은 제한된 자원 속에서 더 높은 생산성과 경쟁력을 확보해야 하는 압박을 마주하고 있다"며 "이번 수상은 공장 데이터를 실질적으로 활용 가능한 형태로 전환하는 첨단 산업 자동화의 가치를 입증한 것"이라고 말했다. 이어 "테트라팩 팩토리OS™를 통해 제조업체들은 복잡성을 명확한 인사이트로 전환하고, 지속적인 성과 개선을 이루며 AI 기반 제조 환경에 대비한 디지털 기반을 구축할 수 있다"라고 덧붙였다.한편, 공식 시상은 오는 4월 22일 독일에서 개최되는 글로벌 산업기술 전시회 '하노버 메세(Hannover Messe)'에서 이뤄질 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com