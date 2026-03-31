김영훈 고용노동부 장관(연합뉴스)

내년도 최저임금 심의를 위한 절차가 시작됐다.고용노동부는 김영훈 장관이 31일 최저임금위원회(최임위)에 최저임금 심의를 요청했다고 밝혔다 최저임금법에 따르면 노동부 장관은 매년 3월 31일까지 최임위에 다음 연도 최저임금 심의를 요청해야 한다.최임위는 법령에 따라 요청받은 날로부터 90일 이내 심의를 마쳐야 한다. 이에 따라 이듬해 최저임금은 통상 7월께 결정이 난다. 최임위는 근로자위원 및 사용자위원, 공익위원 등과 조율해 1차 전원회의 일정을 잡을 계획이다.공익위원 중에서는 이인재 전 최임위 위원장 대신 박귀천 이화여대 교수가 위촉돼 남은 임기(2027년 5월)까지 활동한다.지난 2024년 최저임금 9860원에서 이듬해 2025년 첫 만원을 돌파해 1만30만원으로 책정됐다. 그리고 올해 전년대비 2.9% 인상된 1만320원으로 올랐다. 올해 역시 최저임금 인상과 관련해 근로자 및 사용자들의 관심이 집중되고 있다.한편 노동부는 지난해 발표된 최저임금 제도개선 연구회의 논의 결과와는 별개로 최저임금 제도 개선과 관련한 연구용역을 발주해 최저임금위원회가 나아가야 할 방향을 정립한다는 계획이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com