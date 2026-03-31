LG트윈스 손주영 선수(왼쪽)와 천우모터스 정세림 대표(사진 제공: 천우모터스)

김홍택 프로(왼쪽)와 천우모터스 정세림 대표(사진 제공: 천우모터스)

렉서스 공식 딜러 천우모터스가 스포츠 선수들과 함께하는 앰버서더 프로그램 '팀 천우(TEAM CHUNWOO)'를 선보이며 브랜드 활동 강화에 나섰다.이번 '팀 천우'는 렉서스의 프리미엄 이미지를 기반으로 고객과의 접점을 확대하기 위한 프로젝트로, 야구와 골프 분야에서 활약 중인 선수들이 참여한다. 1기 멤버로는 LG 트윈스 손주영 선수, 두산 베어스 정수빈 선수, KPGA 투어의 김홍택 프로와 이상희 프로가 선정됐으며, 활동 기간은 올해 3월부터 1년간이다.천우모터스는 앰버서더들에게 렉서스 차량을 지원했다. 손주영, 정수빈, 김홍택 선수에게는 'RX 450h+'가 제공되며, 이상희 프로는 'RX 350h'를 지원받는다. 선수들은 일상 주행과 함께 다양한 브랜드 프로그램에 참여하게 된다.특히 이번 프로그램에서는 고객 참여형 이벤트가 함께 운영된다. 골프 부문에서는 레슨 및 동반 라운딩이 진행되며, 야구 부문에서는 레슨과 팬 사인회 등이 마련될 예정이다. 이를 통해 고객이 스포츠 스타와 직접 소통할 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다.정세림 천우모터스 대표는 "각 분야에서 활약 중인 선수들과 협업하게 됐다"며 "고객에게 새로운 경험을 제공할 수 있는 다양한 프로그램을 이어갈 것"이라고 밝혔다.한편 천우모터스는 1988년 설립 이후 렉서스 공식 딜러로 활동하며 현재 전국 주요 지역에서 전시장을 운영 중이다. 또한 렉서스코리아 딜러 컨벤션에서 '베스트 딜러'로 선정되는 등 꾸준한 성과를 이어오고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com