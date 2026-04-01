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중동 전쟁 여파로 유가가 크게 오르자 저비용항공사(LCC)에 이어 대형항공사(FSC)도 비상경영 체제에 돌입했다.1일 항공업계에 따르면 우기홍 대한항공 부회장은 사내 인트라넷을 통해 4월부터 비상경영 체제에 돌입한다고 공지했다.비상경영 체제에 돌입하게 되면 항공사는 전사 비용 구조 전반을 점검하고 불필요한 지출을 재검토 및 최소화하는 방식으로 긴축 경영에 들어선다. 또한 수익이 낮은 노선은 축소하고 운항 횟수를 조정할 수 있다.티웨이항공은 16일, 아시아나항공은 25일 비상경영에 돌입했다. 아시아나항공은 31일 왕복 기준 총 14회의 항공편 첫 감편을 시행했다. 이번 대한항공의 비상경영 돌입은 국내 항공사 중 세 번째다. 항공업계에서는 대한항공이 비상경영 체제에 먼저 돌입한 아시아나항공보다 여유가 있다고 예상했으나, 전쟁이 장기화하면서 빠르게 대응에 나선 것으로 풀이했다.우 부회장은 “현재 4월 급유 단가가 갤런당 450센트 수준에 달할 것으로 예상된다. 이는 사업 계획상 기준 유가인 갤런당 220센트를 크게 상회하는 수치로 고유가 상황이 장기화할 경우 연간 사업계획 목표 달성에 심각한 차질이 발생할 것”이라고 설명했다.이달 평균 두바이유 가격은 배럴당 129달러, 항공유는 배럴당 194달러다. 통상 총비용의 약 30%가 유류비에 해당한다. 국제 유가가 계속해서 오르면서 유류비 부담이 커지고 원·달러 환율 역시 오르면서 비용 구조가 전반적으로 악화하고 있는 상황이다. 특히 항공사의 경우 항공기 리스료와 정비비와 같은 주요 비용을 달러로 지급하기 때문에 큰 타격으로 다가온다.우 부회장은 “이번 조치들은 단순한 일회성 비용 절감이 아니라 구조적 체질을 강화해 성공적인 통합을 완수하고 안정적인 미래 성장 기반을 다질 기회로 삼고자 하는 것”이라며 “우리가 가진 저력으로 이번 위기 또한 슬기롭게 극복할 수 있으리라 믿는다”고 말했다.진에어와 에어부산, 에어서울, 에어프레미아 등 저비용항공사(LCC)들도 비상경영돌입을 직접적으로 발표하지 않았지만 4월 이후 운항편을 줄이는 방식으로 손실 최소화하고 있다.한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 대이란 전쟁을 종료하는 시점에 대해 "아주 곧"이라고 말했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 취재진이 미국 내에서 급등한 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안을 묻자 "내가 해야 할 일은 이란을 떠나는 것이다. 우리는 아주 곧 떠날 것"이라며 "그러면 유가는 폭락할 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 또한 철수 시점을 2∼3주 이내로 예상하면서 이란 정권을 교체했고, 이란이 핵무기를 보유하지 못하게 하는 전쟁 목표가 달성됐다고 주장했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com