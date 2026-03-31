31일 주주총회서 '잃어버린 1년' 회복 의지… 무혐의 결론에 사업 재개

글로벌 B2B 소스 사업 강화 및 푸드테크 업체 인수·합병 검토

백종원 더본코리아 대표. 사진=연합뉴스

백종원 더본코리아 대표가 올해를 해외 사업 확대와 공격적인 인수·합병(M&A)의 원년으로 삼겠다는 포부를 밝혔다. 지난해 각종 의혹과 고발로 인한 경영 공백을 딛고 글로벌 외식 기업으로의 도약을 가속화하겠다는 구상이다.백 대표는 31일 열린 주주총회 인사말을 통해 "지난해 수많은 억지 민원과 고발로 인해 '잃어버린 1년'을 보냈다"며 "최근 제기된 의혹들이 대부분 무혐의로 결론 남에 따라, 그동안 멈춰있던 기업 활동을 본격적으로 시작하겠다"고 말했다.더본코리아의 올해 핵심 전략은 '해외 시장 공략'과 '공격적 M&A'다.우선 해외 사업의 경우, 독자적인 소스 경쟁력을 바탕으로 한 기업간거래(B2B) 모델에 집중한다. 백 대표는 "미주, 동남아, 유럽 등 현지 기업들과 소스 기반의 사업 교류를 진행 중이며 가시적인 매출 성장을 기대하고 있다"고 설명했다. 또한 경쟁력 있는 핵심 브랜드 1~2개를 선정해 새로운 해외 거점에 전략적으로 진출시킬 계획이다.성장 동력 확보를 위한 M&A에도 적극 나선다. 백 대표는 소스 제조 시설을 보유한 업체나 외식 및 푸드테크 기업을 중심으로 인수 대상을 물색 중이라고 밝혔다. 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 파트너를 찾아 글로벌 진출 기반을 더욱 공고히 하겠다는 전략이다.국내 사업에서는 '가맹점 중심 정책'을 더욱 강화한다. 점주 우선 기조를 유지해 가맹점을 활성화하고 사업 안정성을 높이는 데 주력할 방침이다.한편, 백 대표는 그동안 지속적인 문제를 제기해 온 일부 유튜버와 단체에 대해 강경한 법적 대응을 예고했다. 그는 "주주와 가맹점주들의 피해가 반복되지 않도록 음해와 공격을 일삼는 이들에 대해 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 강조했다.업계 관계자는 "더본코리아가 사법 리스크를 해소하고 공격적인 경영 행보를 공식화함에 따라, 향후 글로벌 시장에서의 성과와 M&A 향방에 관심이 쏠리고 있다"고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com