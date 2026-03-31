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트럼프 대통령 트루스소셜

도널드 트럼프 미국 대통령이 영국 참전을 거부한 국가들에 호르무즈 해협에서 싸워서 기름을 확보하라고 말했다.트럼프 대통령은 31일(현지 시간) 트루스소셜에 “호르무즈 해협 때문에 항공유를 확보하지 못하는 국가들, 가령 이란 작전에 가담하기를 거부했던 영국 같은 나라들에 제안을 하나 하겠다”고 적었다.그러면서 “첫째, 미국에서 사들여라. 우리는 충분하다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “둘째, 이제라도 용기를 내서 호르무즈 해협에서 그냥 가져가라. 이제 스스로 싸우는 법을 배워야 한다”고 강조했다.그러면서 “미국은 당신을 돕기 위해서 더 이상 그곳에 없을 것이다. 당신이 우리를 위해 그러지 않은 것 처럼”이라고 적었다. 트럼프 대통령은 “이란은 사실상 초토화됐다. 어려운 부분은 끝났다. 가서 기름을 알아서 챙겨라!”고 덧붙였다.이는 전날 호르무즈 해협 개방은 세계 각국에 떠넘긴다는 월스트리트저널(WSJ) 보도와 맞닿아 있는 메시지로 해석된다.WSJ 보도에 따르면 트럼프 대통령은 참모들에게 호르무즈 해협이 상당 부분 봉쇄된 상태로 있더라도 이란에 대한 미군 작전을 끝낼 의향이 있다고 밝혔다.전문가들은 호르무즈 해협의 항로 안전성이 신속히 복구되지 않으면, 이란은 미국과 파트너 국가들이 협상을 통해 해결하거나 강제로 위기를 끝낼 때까지 세계 무역을 계속 위협할 것이라고 말한다.미국 대표 싱크탱크인 브루킹스 연구소의 이란 전문가인 수잔 말로니 부소장은 해협이 열리기 전에 군사작전을 종료하는 것은 “믿기 어려울 정도로 무책임하다”고 비판했다.그는 “미국과 이스라엘이 함께 전쟁을 시작했는데 그 전쟁의 후폭풍에서는 손을 떼서는 안 된다”며 “에너지 시장은 본질적으로 글로벌이기 때문에, 이미 발생한 경제적 피해와 해협 봉쇄가 지속될 경우 기하급수적으로 악화될 피해로부터 미국만을 분리하는 것은 불가능하다”고 WSJ에 말했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com