데일리쿠키, 본엔젤스·스트롱벤처스로부터 시드 투자 유치

주식회사 데일리쿠키(대표 이유성)가 국내외 벤처캐피털(VC)인 본엔젤스벤처파트너스와 스트롱벤처스로부터 시드 투자를 유치했다고 밝혔다.이번 투자는 배달의민족, 오늘의집, 마이리얼트립 등 국내 스타트업에 초기 투자한 본엔젤스벤처파트너스가 리드했으며, 당근, 숨고, 클래스101 등 다양한 스타트업에 투자해 온 미국계 VC 스트롱벤처스가 함께 참여했다.본엔젤스 김나연 선임심사역은 "사람들이 일상에서 접하기 쉬운 제품력과 향후 크리에이터 이코노미로의 확장 가능성을 높게 평가해 투자를 결정했다"고 전했다.공동 투자자로 참여한 스트롱벤처스 유혜림 심사역은 "최근 자기계발 콘텐츠가 짧고 부담 없이 소비하는 스낵컬처 형태로 전환되고 있다는 흐름에 공감했고, 이를 제품화해 온 팀의 역량을 긍정적으로 평가했다"고 말했다.데일리쿠키 이유성 대표는 "우리는 사용자가 서 있는 그 자리에 매일 깨끗한 물 한 잔을 가져다주는 서비스를 만들고자 했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 국내를 넘어 더 많은 사용자들이 메신저를 열 때 가장 먼저 찾는 서비스로 성장해 나가겠다"는 포부를 밝혔다.데일리쿠키는 복잡한 과정 없이, 메신저를 통해 매일 지식 콘텐츠를 전달하는 서비스다. 특히 '카톡으로 받아보는 콘텐츠'라는 콘텐츠 소비 방식을 제시하는 기업으로 8만 건 이상의 콘텐츠 결제를 기록하며 전년 대비 200% 이상 성장하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com